V Madridu že v drugem krogu konec za tretjega nosilca

V Madridu so se začeli dvoboji drugega kroga. Za presenečenje dneva je že na prvem dvoboju poskrbel Italijan Matteo Arnaldi, ki je v dveh nizih s 6:3 in 6:3 po uri in 35 minutah igre izločil tretjega nosilca Norvežana Casperja Ruuda. Z nastopi v Madridu v petek začenjata Španec Carlos Alcaraz in Poljakinja Iga Swiatek.