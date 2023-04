Konec za Kvitovo in Vekićevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem krogu teniškega turnirja serije WTA 1000 v Madridu so se poslovile deseta, trinajsta in dvajseta nosilka, Petra Kvitova, Beatriz Haddad Maia in Donna Vekić. Čehinjo je v dveh nizih izločila nepostavljena Nemka Julie Niemeier, za Brazilko je bila premočna Rusinja Mira Andrejeva, za Hrvatico pa Španka Rebeka Masarova.