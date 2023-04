Prve optimistične besede, da bo Nadal nared za Pariz

"Rafael je v procesu okrevanja, ni daleč od vrnitve na tekmovanja. Vendar ni bilo mogoče, da bi igral že na turnirju v Madridu. To je eden izmed turnirjev, ki mu prinašajo največ razburjenja, a počakati bomo morali še eno leto, da ga vidimo na domačem mastersu," je v kratkem intervjuju za TVE povedal Toni Nadal. "Dejstvo je, da Rafa na Roland Garros ne bo prišel zelo dobro pripravljen. Od 10. januarja ni odigral niti enega dvoboja, pa tudi prej ni igral zelo veliko. Ampak mislim, da se zna zelo hitro vrniti v formo."

Po številu osvojenih turnirjev za grand slam je Rafael Nadal izenačen z Novakom Đokovićem, na pariškem pesku pa bo skušal osvojiti rekordni 23. grand slam.

Toni Nadal Foto: Guliverimage Na turnirju za grand slam je veliko odvisno od žreba. "Če imate srečo, da imate v prvem krogu dokaj ugoden žreb, potem pa ... Rafael je vedno eden izmed favoritov v drugem tednu turnirja. V drugem tednu začneš govoriti 'v redu, morda se moramo ukvarjati z njim'. Upam, da bomo lahko enako rekli za Roland Garros," je še dejal trener Rafaela Nadala.

Šestintridesetletni Nadal si je januarja na odprtem prvenstvu Avstralije poškodoval kolk in se je od takrat moral umakniti z vseh turnirjev, na katerih je nameraval igrati to sezono. "Najprej naj bi bil odsoten med šest in osem tednov, a zdaj gremo že proti 14. tednu. Situacija ni takšna, kot smo pričakovali. Upoštevali smo vse zdravniške nasvete, a iz neznanega razloga okrevanje ne poteka tako, kot so nam napovedali," pa je dejal Rafael Nadal v videoposnetku, s katerim je naznanil tudi odstop z mastersa v Madridu.