Novost: sezona se bo začela z mešanim turnirjem

Teniška sezona 2023 se bo začela z novim mešanim, žensko-moškim turnirjem, pokalom United, ki bo potekal v Avstraliji med 29. decembrom in 8. januarjem. Gre za turnir, ki je plod sodelovanja teniških združenj ATP in WTA ter avstralske teniške zveze in naj bi nadomestil nekdanji Hopmanov pokal ter pokal ATP.

Kot so zapisali na spletnih straneh ATP in WTA, bo šlo za teniški turnir z bogatim nagradnim skladom, pokrovitelji tega turnirja so zagotovili kar 15 milijonov evrov. Turnir ne bo ekshibicijski, udeleženci tega turnirja se bodo merili za točkovanje za svetovni lestvici, na voljo bo po 500 točk ATP in WTA.

United Cup bo potekal na treh lokacijah v Avstraliji v Brisbanu, Perthu in Sydneyju, na njem bo sodelovalo 18 držav, vsako pa bo zastopalo največ osem igralcev, po štirje moški in ženske.

V prvi fazi, predtekmovanju, ki bo od 29. decembra do 4. januarja, bo 18 držav razdeljenih v šest skupin po tri z dvema moškima in dvema ženskama v posamični konkurenci in mešanimi dvojicami. Mesta Brisbane, Perth in Sydney bodo gostila po dve od teh šestih skupin.

V vsakem od treh mest se bodo nato pomerili zmagovalci obeh skupin, tri tako kvalificirane države pa bodo igrale naslednjo odločilno fazo v Sydneyju od 6. do 8. januarja 2023 s turnirjem najboljše četverice, kamor se bo uvrstila tudi četrta najbolje uvrščena ekipa iz skupinskega dela.

Finale bo 8. januarja, osem dni pred začetkom prvega turnirja za veliki slam v sezoni, odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Pripravljalna turnirja pred OP Avstralije bosta tudi turnir WTA 500 in ATP 250 v Adelaidi in turnir WTA 250 v Hobartu na Tasmaniji.