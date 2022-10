Iga Swiatek trdno na vrhu, Jessica Pegula nova številka 3

Doslej tretja na svetovni lestvici, Estonka Anett Kontaveit, je padla kar za 14 mest in je po novem zunaj najboljše deseterice na 17. mestu.

Najboljši trojici sledi Američanka Cori Gauff, ki je napredovala na četrto mesto, na peto se je povzpela Grkinja Maria Sakari, ki je postala zadnja udeleženka velikega finala sezone v Teksasu, ki bo od 31. oktobra do 7. novembra.

Kot prve so si uvrstitev na finale sezone v Forth Worthu zagotovile Swiatkova, Jabeurjeva ter Pegula, na zadnjem turnirju v Guadalajari pa so do vstopnice za zaključni turnir prišle še Gauffova, Francozinja Caroline Garcia, Belorusinja Arina Sabalenka in Rusinja Darja Kasatkina.

Slovenke so bolj kot ne že končale sezono. Juvanova je ostala na 88. mestu, Tamara Zidanšek je tik za njo na 89. mestu, to pa sta edini dve slovenski igralki med prvimi sto na svetu.

Lestvica WTA (24. oktober):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.335 točk

2. (2) Ons Jabeur (Tun) 4555

3. (5) Jessica Pegula (ZDA) 4316

4. (7) Coco Gauff (ZDA) 3271

5. (6) Maria Sakari (Grč) 3121

6. (10) Caroline Garcia (Fra) 3000

7. (4) Arina Sabalenka (Blr) 2970

8. (11) Darja Kasatkina (Rus) 2935

9. (12) Veronika Kudermetova (Rus) 2795

10. (9) Simona Halep (Rom) 2661

...

88. (88) Kaja Juvan (Slo) 703

89. (91) Tamara Zidanšek (Slo) 695

255. (249) Dalila Jakupović (Slo) 249

281. (288) Nina Potočnik (Slo) 221

...

Preberite še: