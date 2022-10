Rune v Stockholmu ugnal Cicipasa, Neapelj Musettiju, Kanadčan slavil v Antwerpnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danec Holger Rune je zmagovalec moškega teniškega turnirja ATP 250 v Stockholmu. V finalu je v dveh nizih s 6:4 in 6:4 premagal prvopostavljenega Grka Stefanosa Cicipasa. Zmagovalec turnirja v Neaplju je Italijan Lorenzo Musetti, v Antwerpnu pa Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Za 19-letnega Danca je to druga turnirska zmaga v karieri, potem ko je aprila slavil v Münchnu. Blizu uspehu je bil tudi ta mesec v Sofiji, kjer pa ga je na zadnji stopnički ustavil Švicar Marc-Andrea Huesler.

Po novi zmagi se bo Rune na jakostni lestvici ATP v ponedeljek povzpel na 24. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v karieri.

Musetti v Neaplju boljši od Berretinija

Italijan Lorenzo Musetti je zmagovalec moškega teniškega turnirja v Neaplju. V finalu je v dveh nizih premagal drugopostavljenega rojaka Mattea Berrettinija s 7:6 (5) in 6:2.

Za dvajsetletnega Musettija je to druga zmaga po uspehu na turnirju v Hamburgu junija letos. Berrettini ostaja pri sedmih naslovih.

Kanadska zmaga v Antwerpnu

Kanadčan Felix Auger-Aliassime je zmagovalec moškega teniškega turnirja v belgijskem Antwerpnu. V finalu je v dveh nizih s 6:3 in 6:4 premagal Američana Sebastiana Kordo.

Kanadčan je že prejšnji teden zmagal v Firencah, skupno pa je to zanj tretja turnirska zmaga, ki mu bo navrgla tudi 98.580 dolarjev denarne nagrade in 250 točk za lestvico ATP. Korda ostaja pri eni zmagi.

Spored turnirja v Guadalajari zmotil orkan Roslyn

Američanka Jessica Pegula se je uvrstila v finale teniškega turnirja WTA v Guadalajari v Mehiki, potem ko je v soboto po lokalnem času premagala Belorusinjo Viktorijo Azarenka z 2:0 v nizih. Drugi polfinale med Grkinjo Mario Sakari in Čehinjo Marie Bouzkovo so po prvem nizu prekinili zaradi orkana Roslyn in preložili na nedeljo.

Jessica Pegula se je uvrstila v finale teniškega turnirja WTA v Guadalajari v Mehiki. Foto: Reuters

Pegula, peta igralka sveta in tretja nosilka na tem turnirju z nagradnim skladom 2.561.696 evrov, je proti 37. igralki sveta slavila s 7:6 (3) in 6:1 v dvoboju, ki je trajal eno uro in 29 minut.

Nadaljnji potek turnirja je zmotila tropska nevihta Roslyn, ki se je okrepila v orkan tretje stopnje in se približuje zahodni, pacifiški obali Mehike.

Sakarijeva, šesta igralka sveta in četrta nosilka turnirja, je prvi niz proti 38. igralki sveta iz Češke dobila s 7:5, nato pa so bili organizatorji prisiljeni njun polfinalni dvoboj prekiniti.