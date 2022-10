Italijanska veselica v Neaplju, grško-danski finale na Švedskem

V nedeljskem finalu ATP turnirja v Neaplju se bosta pomerila italijana Matteo Berrettini in Lorenzo Mussetti, tako da bo lovorika ostala doma, v Stockholmu pa se bosta v sklepnem dejanju pomerila Grk Stefanos Cicipas in Danec Holger Rune.

Matteo Berrettini je v polfinalu v treh nizih premagal Američana Mackenzieja McDonalda, Lorenzo Mussetti pa je bil s 6:3, 6:4 boljši od Srba Miomirja Kecmanovića.

Dvajsetletni Musetti, ki je rojen v Toskani, bo drugič igral v finalu ATP in se potegoval za drugi naslov po Hamburgu, ki ga je osvojil junija letos, za šest let starejšega Berrettinija iz Rima pa je to dvanajsti finale v karieri. Letos je zmagal v Stuttgartu in Queensu, skupno pa ima sedem turnirskih naslovov.

Grško-danski finale na Švedskem

Stefanos Cicipas je v polfinalu brez večjih težav preskočil finsko oviro. Foto: Reuters Prvi nosilec, Grk Stefanos Cicipas, in sedmopostavljeni Holger Rune z Danske se bosta pomerila v finalu turnirja ATP 250 v Stockholmu. Peti igralec na svetu, 24-letni Cicipas, se je drugi teden zaporedoma prebil do finala. V Astani je moral priznati premoč Novaku Đokoviću, v glavnem mestu Švedske pa se bo v petnajstem finalu potegoval za deseti naslov oziroma tretjega letos. V polfinalu je bil boljši od Finca Emila Ruusuvuorija s 6:2 in 6:2.

Devetnajstletni Rune, ki je po skoraj treh urah boja premagal Avstralca Alexa De Minaura, bo drugič v karieri igral v finalu po maju letos v Münchnu, kjer je osvojil premierni naslov.

Neapelj, ATP (612.000 evrov): Polfinale:

Lorenzo Musetti (Ita/4) - Miomir Kecmanović (Srb/5) 6:3, 6:4;

Matteo Berrettini (Ita/2) - Mackenzie McDonald (ZDA) 3:6, 7:6 (2), 6:3. Stockholm, ATP 250 (725.540 evrov): Polfinale:

Stefanos Cicipas (Grč/1) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6:2, 6:2;

Holger Rune (Dan/7) - Alex De Minaur (Avs/5) 4:6, 7:6 (1), 7:5.

