Andreju Kraševcu je skozi leta v ženski teniški reprezentanci uspelo vzpostaviti pozitivno energijo. Sam pravi, da za to ni formule, ampak vse skupaj pride s pozitivno energijo, ki je v ekipi ne manjka. Nekateri jim to vzdušje tudi zavidajo.

Novembra (11. in 12. november) čaka slovensko žensko teniško reprezentanco ena pomembnejših tekem v zgodovini slovenskega tenisa. Naša dekleta se bodo v polfinalnem obračunu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King (nekdanji pokal Fed, op. p.) pomerile s Kitajkami.

Želi si, da bi bile tribune polne. Foto: Vid Ponikvar

Ne obremenjujejo se preveč. Želijo si polnih tribun.

Vodil jih bo kapetan Andrej Kraševec, ki ga v prihodnjih dnevih in tednih čaka kar nekaj dela. Z ekipo si bo ogledal posnetke kitajskih igralk, analiziral njihovo igro, nato pa se bo pogovoril še z dekleti. Dvoboji se bodo odvijali v Beli dvorani v Velenju, čeprav v vodstvu teniške zveze ne skrivajo, da so si želeli, da bi dvoboj potekal v Ljubljani. In kako na nastali položaj gleda Kraševec?

"O tem nisem razmišljal. Želja je bila, da igramo v Ljubljani, na pesku, a se s tem nismo preveč obremenjevali. Naša želja je, da bi bile tribune polne. Torej, da bi ljudje prišli navijat in na ta način pomagali našim dekletom," je uvodoma povedal naš sogovornik, ki je bil tudi sam nekdaj dober igralec.

Eno glavnih orožjih bo tudi Kaja Juvan. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V ekipi v zadnjem času vlada zelo dobro vzdušje, ki so ga gradili skozi zadnja leta. To se vidi tako na igrišču kot zunaj njega. Da je kapetan res pozoren do svojih varovank, kaže dejstvo, da je za kratek čas prekinil najin pogovor in se poslovil od Kaje Juvan. Objela sta se in ji dejal: "Smo na zvezi." In kakšna je formula za tako pristen odnos?

"Ni formule. Dolgo časa smo že skupaj in iskreni smo drug do drugega. Tudi takrat, ko se pojavi kakšna težava, ni ovinkarjenj. Stvari poskušamo takoj razčistiti. Dihamo kot eno in tudi pošaliti se znamo. Tukaj ni umetnosti, vse pride s pozitivno energijo."

Prihajajo z zelo močno ekipo

Kitajska reprezentanca je na mednarodni lestvici na 20. mestu, medtem ko je slovenska reprezentanca uvrščena na 36. mesto. Ta lestvica ne kaže resnične kakovosti reprezentance, saj je odvisna od tega, s katerimi igralkami pride ekipa na dvoboj. Kitajska je, kot kaže, ta dvoboj vzela zelo resno, saj so vse igralke v kitajski ekipi uvrščene med najboljših sto na lestvici WTA: Qinwen Zheng (27.), Xiyu Wang (51.), Lin Zhu (69.), Xinyu Wang (78.) in Yue Yuan (83.).

Andrej Kraševec dvoboje svojih varovank spremlja zelo čustveno. Foto: Teniška zveza Slovenije

Ne smemo misliti, da bodo prišle z belo zastavo

Zagotovo bodo imela slovenska dekleta prednost domačega turnirja in navijačev. Andrej Kraševec nekaj prednosti vidi tudi v tem, da se bodo dvoboji odvijali na pesku. Ob tem je poudaril, da vseeno ne smemo pozabiti, da znajo Kitajke igrati tudi na tej podlagi.

"Tudi na pesku imajo kakšen rezultat, tako da ne smemo misliti, da bodo prišle z belo zastavo. Dobre igralke znajo igrati na vseh podlagah. Vsekakor stavimo tudi na ekipno vzdušje. Mislim, da nas je to krasilo tudi v Turčiji. To pozitivno energijo nam zavidajo tudi nekatere druge reprezentance."

Andreja Klepač, ena boljših igralk na svetu v dvojicah, bo velika dodana vrednost v slovenski ekipi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zato je tudi poklical Andrejo

Aprila, ko so si v Turčiji zagotovile obračunu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King, so dvoboji potekali na dve dobljeni zmagi, medtem ko bodo morali v tem delu tekmovanja zbrati tri zmage. Na sporedu bodo štirje posamični dvoboji in en dvoboj dvojic.

"Zagotovo bo drugače. Zato smo tudi poklicali Andrejo (Klepač, op. p.), ki je ena boljših igralk na svetu med dvojicami. Ne skrivamo, da Kaja in Tamara nista toliko izkušeni v dvojicah, tako da bo Andrejina pomoč prišla zelo prav. S katero igralko bo združila moči, še ne vemo. Določene stvari se bomo pogovorili, nato pa bomo poskusili na treningu in videli, kaj kateri igralki bolj ustreza."

Reprezentanca diha kot eno. To so pokazali tudi na turnirju v Turčiji. Foto: Teniška zveza Slovenije

Dvoboj v Velenju, prvi v tem tekmovanju v Sloveniji po letu 2011, bo potekal v petek in soboto, in sicer 11. novembra, z začetkom ob 15. uri, ko bosta na sporedu dva dvoboja posameznic, v soboto, ob 12. uri, pa bo najprej na vrsti igra dvojic, ki ji bosta sledili še partiji posameznic. V Beli dvorani bo začasno nameščena tribuna za približno tisoč gledalcev.



Za slovensko reprezentanco bodo igrale Kaja Juvan (88.), Tamara Zidanšek (91.), Andreja Klepač (30. med dvojicami), Pia Lovrič (511.) in Živa Falkner (547.)