Eden največjih teniških dogodkov z grenkim priokusom

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska ekipa se je pod vodstvom Andreja Kraševca že aprila v Turčiji iz evroafriške skupine tekmovanja prebila v svetovno skupino. V Velenju bodo naše najboljše teniške igralke nastopile v tamkajšnji Beli dvorani. Po petih letih pa se v reprezentanco vrača tudi izkušena Andreja Klepač, ki je ena najboljših igralk na svetu v dvojicah in bo velika dodana vrednost slovenski reprezentanci.

Od slovenskih tekmovalk je bila na novinarski konferenci prisotna le Kaja Juvan. Ta se že pripravlja na novo sezono. Zadnji turnir je igrala v Portorožu, kjer je tekmovanje končala v drugem krogu. "Vedno uživam, ko igram doma. Zmeraj poudarjam, da je domače vzdušje zelo posebno. Zdi se mi, da sem prikazala dobro igro. Seveda, lahko bi bilo tudi bolje. To je bil super turnir z zelo dobro organizacijo. Vesela sem, da smo lahko še eno leto imeli domači turnir. Upam, da bo tako tudi v prihodnje," je uvodoma povedala trenutno 88. igralka sveta.

"Poznam vse Kitajke. Nekatere od njih so moje starosti, tako da vem, na kakšni ravni igrajo." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pozna kitajske igralke

Kaja se je zaradi določenih razlogov odločila, da ostane doma in več trenira. Pravzaprav je že začela priprave na prihodnjo sezono. "Odločila sem se, da naredim priprave do pokala Billie Jean King. Za tem bom imela kakšen teden odmora, nato pa bom nadaljevala priprave," je svoje načrte razkrila Ljubljančanka, ki ima zelo lepe spomine na turnir v Turčiji, kjer so si slovenska dekleta priigrala vstopnico za polfinale kvalifikacij za svetovno skupino.

Tokrat jo čaka teniška velesila Kitajska. Za obračun proti Sloveniji so vse igralke uvrščene med najboljšo stoterico na svetu. A Juvanova pravi, da je njihov cilj jasen. "Že takrat, ko smo igrale v Turčiji, smo se pogovarjale o visokih ciljih. Konkurenca je takšna, kakršna je. Poznam vse Kitajke. Nekatere od njih so moje starosti, tako da vem, na kakšni ravni igrajo. Mislim, da imamo prednost, ker igramo doma, na pesku. Ko pogledaš seznam igralk, vidiš, da so zelo kakovostne. Vse, kar bom naredila, je to, da bom šla tja in se poskusila boriti po svojih najboljših močeh. Mislim, da je sreča lahko na naši strani."

Andrej Kraševec upe polaga tudi v igro dvojic. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Andrej Kraševec: Vse se ti mora poklopiti

Veliko zaslug za uspehe naših igralk ima tudi kapetan Andrej Kraševec, ki je zadnja leta poudarjal, da si želi velikega uspeha. "Vse stvar se ti morajo poklopiti. Kot primer lahko navedem Veliko Britanijo, ki je potrebovala deset let, da je prišla v svetovno skupino. Za zdaj kaže v redu. Dali bomo vse od sebe in se borili. Malo bomo nasprotnice tudi analizirali. Upam, da se bo dobro končalo."

Kraševcu je v ekipi uspelo narediti dobro vzdušje, poleg tega pa je vanjo pripeljal tudi Andrejo Klepač. Primorka se v ekipo vrača po petih letih. "Vsi v reprezentanci smo se usedli in pogovorili, kako bi izboljšali oziroma ekipi dodali tisto, kar ji manjka. Prišli smo do zaključka, da bi bila to mogoče igra dvojic. Takoj smo pomislili na Andrejo (Klepač, op. p.). Ta je izrazila željo, da bi znova zaigrala. Lahko se zgodi, da bi v tem srečanju lahko odločile dvojice. O Andreji ne bom izgubljal besed, kar se tiče dvojic," je še povedal Kraševec.

Ekipi:



Slovenija: Kaja Juvan (88.), Tamara Zidanšek (91.), Andreja Klepač (30. med dvojicami), Pia Lovrič (511.) in Živa Falkner (547.)



Kitajska: Qinwen Zheng (27.), Xiyu Wang (51.), Lin Zhu (69.), Xinyu Wang (78.) in Yue Yuan (83.)



Dvoboj v Velenju, prvi v tem tekmovanju v Sloveniji po 2011, bo potekal v petek in soboto, in sicer 11. novembra z začetkom ob 15. uri sta na sporedu dva dvoboja posameznic, v soboto, ob 12. uri pa je najprej na vrsti igra dvojic, sledita še dve partiji posameznic. V Beli dvorani bo začasno nameščena tribuna za približno tisoč gledalcev.

V Ljubljani so naleteli na gluha ušesa

V besedah Gregorja Krušiča, direktorja Teniške zveze Slovenija, je čutiti nekaj grenkobe. V krovni organizaciji so si namreč želeli, da bi se dvoboj odvijal v Ljubljani, a so naleteli na gluha ušesa, tako da so se odločili za Velenje. V Beli dvorani bo začasno nameščena montažna tribuna za približno tisoč gledalcev.