Američanka zmagovalka Guadalajare

V finalu 2.527.250 dolarjev (2.568.861 evrov) vrednega turnirja je tretja nosilka in peta igralka sveta Pegula po uri in desetih minutah igre s 6:2 in 6:3 premagala Grkinjo Mario Sakari, sicer četrto nosilko in številko 6 na svetu.

Grkinja se je na igrišču pojavila le nekaj ur po končanem polfinalu proti Belorusinji Viktoriji Azarenka, dvoboju, ki ga je dan prej prekinila nevihta, povezana z orkanom Roslyn.

To je bil drugi medsebojni obračun med Pegulo in Sakarijevo, ki imata zdaj vsaka po eno zmago. Obe igralki, ki sta ob podelitvi pokalov nosili mehiški sombrero, bosta nastopili tudi na mastersu, ki se bo začel konec oktobra v Teksasu.

"Zmagala sem na turnirju, tako sem vesela, da gre za turnir WTA 1000. Po mojem mnenju je to najtežji turnir, kar sem jih kdaj igrala, zaradi žreba, ki sem ga imela, da sem prišla tako daleč, zaradi igralk, ki sem jih na poti premagala. To je bil teden, poln čustev, danes pa sem odigrala svojo najboljšo tekmo," je po tekmi dejala Pegula.

Izid, Guadalajara, WTA (2.527.250 dolarjev):

- finale:

Jessica Pegula (ZDA/3) - Maria Sakari (Grč/4) 6:2, 6:3.