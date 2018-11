Đoković prvi polfinalist, troboj za drugo vstopnico

Sreda, 14. oktober

Novak Đoković (Srb) : Aleksander Zverev (Nem) 6:4, 6:1;

Marin Čilić (Hrv) : John Isner (ZDA) 6:7 (2), 6:3, 6:4.

Novak Đoković je na finalnem turnirju že petkrat zmagal in zelo dobro je začel tudi letos, ko je v uvodnem dvoboju premagal Johna Isnerja. Tokrat je zmlel še neugodnega Aleksandra Zvereva in izid v medsebojnih dvobojih obrnil v svojo korist (2:1).

