Federer bi se lahko znašel v težavah

Na finalnem turnirju v Londonu se v torek obetata dva izjemna dvoboja. Zaigral bo tudi Roger Federer, ki je presenetljivo izgubil prvi dvoboj. Prvi dvoboj bosta igrala Kevin Anderson in Kei Nišikori.

Torek, 13. november



15.00 Kevin Anderson (Jar, 4) - Kei Nišikori (Jap, 7)

21.00 Roger Federer (Švi, 2) - Dominic Thiem (Avt, 6)

Roger Federer je v uvodnem dvoboju po dveh nizih izgubil proti Keiu Nišikoriju. Zimzeleni Švicar se bo v drugem krogu skupinskega dela udaril z Dominicom Thiemom, ki je tudi izgubil uvodni dvoboj. Zanimivo je, da ima mladi Avstrijec proti 37-letnemu Baselčanu boljši medsebojni izkupiček (2:1). Zadnji dvoboj sta Federer in Thiem igrala pred več kot dvema letoma. Tisti, ki bo izgubil ta dvoboj, bi si lahko že skoraj zaprl vrata za napredovanje v polfinale.

"Nisem imel dovolj časa, pravzaprav nisem niti razmišljal, kdo bo moj naslednji nasprotnik." Foto: Guliver/Getty Images

V ponedeljek je iz Londona prišla novica, da je Federer odpovedal trening, in takoj so se začela pojavljati ugibanja, kaj se dogaja z enim najboljših igralcev vseh časov. Kot kaže, je z njim vse v redu. "Že dolgo nisva igrala. Če sem iskren, o tem dvoboju nisem niti razmišljal. Nisem imel dovolj časa, pravzaprav nisem niti razmišljal, kdo bo moj naslednji nasprotnik. Vem samo, da bom mogel bolje igrati kot v prvem dvoboju, to je dejstvo," je po porazu povedal Federer.

Zelo pomemben dvoboj čaka tudi Dominica Thiema, ki v zadnjem času ni v najboljši formi. Zagotovo jo bom moral najti proti 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. "Nisem dobro začel turnirja. V težavah sem bil skoraj v vsaki igri na svoj servis," je po porazu proti Andersonu povedal Thiem. V večernih urah (ob 21. uri) si lahko obetamo zelo zanimiv dvoboj.

Kei Nišikori je v ponedeljek na kolena spravil Rogerja Federerja. Foto: Gulliver/Getty Images

Najprej na igrišče Nišikori in Anderson

Pred njima (ob 15.00) bosta na igrišče stopila Kei Nišikori in Kevin Anderson. Prvi je v uvodnem dvoboju premagal Federerja, drugi pa Thiema. Južnoafričan in Japonec sta se do zdaj pomerila osemkrat, boljši izkupiček pa ima Nišikori (5:3).

"Mislim, da je bilo pomembno, da sem dobro začel turnir. Bil sem nekoliko nervozen, ampak se mi je uspelo kmalu umiriti in najti dober ritem," je po prvi zmagi povedal Anderson, ki se je prvič uvrstil na finalni turnir.

Skupina A

Aleksander Zverev (Nem) 1 zmaga - 0 porazov

Novak Đokovič (Srb) 1 zmaga - 0 porazov

John Isner (ZDA) 0 zmag - 1 poraz

Marin Čilić (Hrv) 0 zmag - 1 poraz

Skupina B

Kevin Anderson (Jar) 1 zmaga - 0 porazov

Kei Nišikori (Jap) 1 zmaga - 0 porazov

Roger Federer (Švi) 0 zmag - 1 poraz

Dominic Thiem (Avt) 0 zmag - 1 poraz

Format turnirja

Igralci so sprva razdeljeni v dve skupini s po štirimi igralci. V posamezni skupini igra vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. V polfinale se uvrstita najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalca polfinala nato igrata še veliki finale. Igralci igrajo na dva dobljena niza.