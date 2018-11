Roger Federer odgovoril na kritike: Da smo si na jasnem

Roger Federer je v torek brez večjih težav premagal Avstrijca Dominica Thiema (6:2, 6:3) in ohranil upanje za uvrstitev v polfinale. "Imam dober občutek. Zelo vesel sem, kako sem odreagiral po porazu proti Kei Nišikoriju. Noben dvoboj na tem turnirju ni lahek. Morda to ni nekaj, česar sem sicer vajen – da izgubim in se nato vrnem na igrišče, ampak je bila to dobra šola. Zame je bil to velik izziv in zadovoljen sem s svojim pristopom in kako sem igral proti Dominicu," je uvodoma povedal Federer, ki je tudi navduševal z izjemnimi potezami na igrišču.

Foto: Gulliver/Getty Images

Sedemintridesetletni Baselčan je v ponedeljek dvignil kar nekaj prahu, potem ko je odpovedal ponedeljkov trening. Veliko navijačev se je spraševalo, kaj se pravzaprav dogaja s Švicarjem. Po zmagi je Roger razkril načrte za prihodnje treninge. Izpustil bo trening tudi v sredo. "Naredil bom isto, ker zadeva deluje. Ni šlo za moj forehand, backhand, moj servis ali karkoli drugega. Mislim, da je bil to v moji glavi. Včasih je bolje, da si vzameš premor.

Razgovoril se je o kritikah na njegov račun Švicarju se je v bran postavil tudi Novak Đoković. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer je že dolgo na teniški sceni in velja za enega najboljših igralcev vseh časov, zato mu, kot je sam priznal, gredo organizatorji turnirja gredo na roko glede terminov igranja. Na to se je pred kratkim "spotaknil" Francoz Julien Benneteau, ki je razkril, da Federerju šli na roko na O Avstralije, kjer je letos tudi zmagal. Pred tem se je v bran Federerju postavil Novak Đoković, ki je povedal, da se je treba zavedati, da je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam gonilna sila tenisa v svetu.

"Včasih mi pomagajo, včasih ne"

" Včasih me vprašajo ali bi rad igral v ponedeljek ali torek, včasih me vprašajo ali bi rad igral podnevi ali ponoči … Da, včasih imamo besedo, ampak na OP ZDA sem prosil, če lahko igram v ponedeljek in sem igral v torek zvečer in ni bilo nič narobe."

"Takšne težave imam, v dobrem smislu, že zadnjih 20 let. Včasih mi pomagajo, včasih ne. Včasih me vprašajo, včasih ne. Da smo si na jasnem, veliko navedenih stvari ni pravilnih. Vsaj tisto, za kar sem jaz slišal," se je branil Federer.

Rogerja Federerja je v zadnjem krogu skupinskega dela čaka Kevin Anderson. Foto: Reuters

Igrati bo moral še bolje

Rogerja Federeja v četrtek čaka Kevin Anderson, ki v Londonu kaže izjemno formo. Anderson je v torek z igrišča odpihnil Keia Nišikorija, kateremu je prepustil le eno igro. Tretji igralec sveta se zaveda, da ga proti Južnoafričanu čaka težek dvoboj.

"Tisto, kar je pomembno, da dobro odigram zadnji dvoboj v skupinskem delu in da skušam premagati Kevina. Kevin igra zelo dobro in ima za seboj izjemno sezono. Zelo dobro je igral tudi v Wimbledonu. Ne morem govoriti, kaj se bo zgodilo, saj bo to zelo težek dvoboj. Prvi dvoboj ni bil najboljši, v torek je bilo bolje, proti Kevinu bom moral igrati še bolje, če želim ostati na turnirju v Londonu," je na novinarski konferenci v Londonu povedal Federer.