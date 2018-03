Razočarani Novak Đoković: Poskusil sem, a ne gre

Na prestižnem turnirju so potekali dvoboji drugega kroga. Na igrišče je stopil tudi Novk Đoković, ki je doživel še en boleč poraz. Poslovila se je Caroline Wozniacki, zmagovalka OP Avstralije, medtem ko je bila v ženskih dvojicah uspešna naša Andreja Klepač.

Ljubitelji tenisa so znova težko čakali, da na igrišče stopi nekdanji prvi igralec sveta Novak Đoković, a videli so bolj malo. Srbski teniški igralec je v svojem uvodnem dvoboju v Miamiju doživel še en boleč poraz, potem ko ga je po dveh nizih premagal Francoz Beniot Paire. Končni izid je bil 6:3, 6:4, dvoboj pa je trajal vsega eno uro in devet minut.

Mislil je, da je pripravljen

Nole je bil na igrišču znova neprepoznaven, predvsem mu je manjkalo energije, kar je po dvoboju priznal tudi sam. "Poskusil sem, a ne gre. Ostal sem brez energije, ker v zadnjem času nisem preživel dovolj časa na igrišču. Mislil sem, da sem pripravljen na Indian Wells in Miami, ampak očitno nisem bil," je razočarano razlagal Beograjčan, ki ima v načrtu, da zaigra na turnirju v Monte Carlu, a se bo prej še posvetoval z ekipo.

Novak Djokovic için kabus devam ediyor. Sırp yıldız, Benoit Paire’e 6-3, 6-4'le mağlup olarak #MiamiOpen'a veda etti.



Böylece Djokovic, 11 yıl aradan ilk defa sonra üst üste üçüncü kez korttan yenilgiyle ayrıldı. pic.twitter.com/2iOA1S4wPD — TENİS DÜNYASI (@tenisdunyasi) March 23, 2018

Foto: Reuters

Poslovila se je že tudi druga nosilka

Slovo je pomahala tudi Caroline Wozniacki, druga nosilka turnirja in zmagovalka OP Avstralije. Od nje je bil po treh nizih boljša Portoričanka Monca Puig. Prvi niz je Danka nasprotnici zavezala kravato (6:0), nato pa je sledil preobrat. Monica, ki je trenutno 82. igralka na svetu, je naslednja dva niza dobila s 6:4 in zasluženo slavila zmage.

Klepačeva uspešna v prvem krogu

Zelo dobro je nastopila tudi naša Andreja Klepač, ki je v ženskih dvojicah skupaj z Mario Jose Martinez Sanchez v dveh nizih premagala Monique Adamczak in Darijo Jurak. Končni izid je bil 6:2 in 6:4.

- Miami, ATP (8,91 milijona dolarjev):

- 2. krog:

Juan Martin Del Potro (Arg/5) - Robin Haase (Niz) 6:4, 5:7, 6:2;

Kei Nishikori (Jap/26) - John Millman (Avs) 7:6 (4), 4:6, 6:3;

Filip Krajinović (Srb/22) - Liam Broady (VBr) 6:3, 6:2;

Benoit Paire (Fra) - Novak Đoković (Srb/9) 6:3, 6:4;

Diego Schwartzman (Arg/13) - Nicolas Jarry (Čil) 6:3, 6:1;

Miloš Raonić (Kan/20) - Mikael Ymer (Šve) 6:3, 6:3;

Jeremy Chardy (Fra) - Richard Gasquet (Fra/30) 7:5, 6:1;

Grigor Dimitrov (Bol/3) - Maximilian Marterer (Nem) 4:6, 6:2, 6:1;

Joao Sousa (Por) - David Goffin (Bel/7) 6:0, 6:1;

Jared Donaldson (ZDA) - Feliciano Lopez (Špa/25) 6:4, 6:2;

Chung Hyeon (JKo/19) - Matthew Ebden (Avs) 6:3, 7:5;

Michael Mmoh (ZDA) - Roberto Bautista (Špa/12) 7:6 (4), 2:6, 6:4;

John Isner (ZDA/14) - Jiri Vesely (Češ) 7:6 (3), 1:6, 6:3;

Mihail Južni (Rus) - Gilles Müller (Luk/23) 4:6, 6:4, 6:2;

Vašek Pospišil (Kan) - Andrej Rubljov (Rus/27) 7:6 (5), 6:4;

Marin Čilić (Hrv/2) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 7:5, 6:3;

- Miami, WTA (7,97 milijona dolarjev):

- 2. krog:

Jelena Ostapenko (Lat/6) - Timea Babos (Mad) 6:4, 6:4;

Beatriz Haddad Maia (Bra) - Zhang Shuai (Kit/31) 6:3, 6:2;

Sofia Kenin (ZDA) - Darja Kasatkina (Rus/19) 3:6, 6:2, 6:2;

Petra Kvitova (Češ/9) - Arina Sabalenka (Blr) 7:5, 3:6, 6:3;

Petra Martić (Hrv) - Kristina Mladenović (Fra/15) 3:6, 6:4, 6:2;

Ashleigh Barty (Avs/21) - Claire Liu (ZDA) 6:0, 7:6 (0);

Darja Gavrilova (Avs/26) - Andrea Petković (Nem) 7:6 (3), 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr/4) - Naomi Osaka (Jap) 6:4, 6:2;

Venus Williams (ZDA/8) - Natalja Vihljanceva (Rus) 7:5, 6:4;

Kiki Bertens (Niz/29) - Varvara Lepchenko (ZDA) 5:7, 7:6 (5), 6:1;

Johanna Konta (VBr/11) - Kirsten Flipkens (Bel) 6:4, 6:3;

Danielle Collins (ZDA) - Coco Vandeweghe (ZDA/16) 6:3, 1:6, 6:1;