Novak Đoković že v popoldanskih urah, bo še 25. ostal neporažen?

Brez dvoma je v tem dvoboju favorit Novak Đoković, a Edmund je proti Beograjčanu enkrat že našel pot do zmage. To mu je uspelo na turnirju v Madridu, ko sta igrala na pesku. Skupno sta odigrala šest medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani Đokovića (5:1). Vsekakor si lahko obetamo zanimiv dvoboj in tudi Nole je pred dvobojem dejal, da se zaveda, da ga čaka zahteven nasprotnik.

Stefanosa Cicipasa in Aleksandra Zvereva v drugem krogu čakata ameriška nasprotnika. Cicipas bo na osrednjem igrišču igral proti 23-letnemu Maximu Cressyju, Aleksandra Zvereva pa čaka zvezdnik mlade generacije Brandon Nakašima.