Novak Đoković je v noči na torek zelo uspešno začel lov na 25. lovoriko na turnirjih za grand slam, potem ko je po treh nizih premagal Raduja Albota (6:2, 6:2, 7:2). Igralca sta igrala na osrednjem igrišču Arthur Ashe, na katerem je srbski teniški zvezdnik dosegel 78. zmago, kar je rekord.

"Hvala vam, nisem vedel, če sem iskren. To je največji, zagotovo najglasnejši stadion, ki ga imamo v zgodovini tega športa. Sedaj, ko so naredili streho, je še glasnejše, in po novih pravilih se lahko občinstvo giblje … Na igrišču se veliko dogaja. Rad igram v nočnih terminih, ampak ne ravno tako pozno," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Še vedno se giblje kot kakšen najstnik. Foto: Guliverimage

Samokritičen, včasih tudi frustriran

Vse več ljudi se sprašuje, kako je lahko pri svojih 37 letih še tako vitalen in se še vedno tako dobro giblje po igrišču. Sam je razkril, da tega ne more povzeti z eno besedo, prav tako to ni neka velika skrivnost. Izpostavil je svoj življenjski slog in na kašen način obravnava svojo kariero. "Imel sem srečo, da so me na začetku mojega življenje obkrožali veliki poznavalci, ki so bili tako ljubeznivi, da so z mano delili svoje nasvete."

"Zelo zgodaj sem se naučil, da preventiva omogoča dolgo življenjsko dobo. Torej raztezanje, ogrevanje … Vse, kar sem delal na začetku, se mi bo vrnilo pozneje v karieri. Telo je en del, prav tako sta tukaj mentalni in čustveni del. Morate najti optimalno ravnotežje," je dodal Beograjčan, ki ob tem priznava, da zelo uživa v tekmovanju in da je na igrišču še vedno zelo samokritičen, včasih tudi zelo frustriran.

Kako je bil dvoboj povezan z njegovima bratoma?

Že pred začetkom dvoboja proti moldavskemu igralcu je izjavil, da se bo maščeval za svoja brata, saj je Radu Albot v preteklosti premagal oba – Marka in Đorđa. "Bilo je tudi za Marka in Đoleta. Vedel sem to informacijo. Slišal sem se z Markom, ki mi je to potrdil. Šalila sva se, da je vložek še večji in da naj maščujem svoja brata."

"To je edina stvar, ki me res zanima." Foto: Guliverimage

Še vedno ima motivacijo

Pogosto se je zastavljalo vprašanje, v kakšnem stanju bo Đoković prišel v New York. Mnogi so se spraševali, koliko energije mu je še ostalo po zmagi na olimpijskih igrah v Parizu, potem ko je v epskem finalu premagal Carlosa Alcaraza. Đoković je priznal, da je za olimpijski turnir porabil veliko energije, a da mu je zmaga prinesla olajšanje in spodbudo hkrati.

"Bili so težki porazi protu Del Potru v Riu, proti Zverevu in Busti v Tokiu. Po teh porazih sem se težko in počasi pobiral. Odvisno je, kako gledaš. Jaz sem bil po zlatu prazen in poln. Na igrišču se trudim biti energičen in psihično svež, a ker je na kocki turnir za grand slam, je motivacija vedno prisotna, še posebej v tej fazi moje kariere. To je edina stvar, ki me res zanima. Turnirji za grand slam, olimpijske igre in igranje za svojo državo," je še povedal Đoković, ki bo v drugem krogu igral proti rojaku Laslu Đereju.

Preberite še: