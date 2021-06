Novak Đoković se zaveda, da bo težko

Na OP Francije bo na sporedu veliki finale. V njem se bosta udarila Novak Đoković in Stefanos Cicipas. To bo dvoboj dveh generacij in obeta se nam še ena velika teniška poslastica. Dvoboj se začne ob 15.00.

Novak Đoković je v epskem polfinalu premagal Rafaela Nadala in se uvrstil v svoj peti finale na Roland Garrosu. Srbski zvezdnik je na pariškem pesku zmagal le enkrat. To mu je uspelo pred petimi leti (2016), danes bo imel novo priložnost, da še drugič v karieri osvoji prestižno lovoriko.

Stefanos Cicipas bo za prvega igralca vse prej kot lahka ovira, saj je v Parizu pokazal izjemno formo. Za 22-letnega Grka je to prvi finale na turnirjih velike četverice, tako da bo pri njemu zagotovo nekaj več pritiska.

Igralca se že dobro poznata. Do zdaj sta igrala sedem medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani Novaka Đokovića, ki je mladega Grka premagal petkrat. Cicipas pa je Srba premagal dvakrat. Zadnji štirje dvoboji so se končali v prid 34-letnega Beograjčana.

Stefanos Cicipas je pred finalom povedal, da se bo boril do zadnjega atoma moči. Foto: Guliverimage

"Je v izjemni formi in vodi na lestvici točk za letošnjo sezono. Skupno je dosegel najbolje rezultate in kot igralec je dozorel. Mislim, da je pesek njegova najboljša podlag. Zavedam se, da bo to še en težek dvoboj, za katerega bom potreboval veliko energije in moči," je na novinarski konferenci povedal Đoković, ki je lani v polfinalu OP Francije s Cicipasom igral pet nizov

Kljub temu Nole verjame v svoje sposobnosti in že pred letošnjim turnirjem je verjel, da lahko pride do konca. V finalu si želi, da bi dvoboj začel bolje, kot pa proti Nadalu, ko je v prvem nizu zaostajal 0:5. Med drugim se zaveda, da bodo v tem finalnem dvoboju izkušnje na njegovi strani.