Zdaj so še enkrat potrdili, da bo teniški igralec Novak Đoković prihodnje leto januarja lahko igral na OP Avstralije, potem ko je avstralska vlada razveljavila odločitev, da mu prepovejo izdajo vizuma. Mnogi so prepričani, da je srbski zvezdnik že plačal dovolj visoko ceno. Prejem vizuma je potrdil tudi sam Đoković

Novak Đoković je po sredinem dvoboju zaključnega turnirja ATP v Torinu potrdil, da je prejel vizum za vstop v Avstralijo in da bo na turnirju za grand slam v Melbournu zagotovo nastopil. "Vesel sem. Padel mi je kamen od srca. Boljše novice ne bi mogel prejeti, pomeni pa veliko olajšanje, a ne samo meni, ampak tudi mojim najbližjim, ki so morali lani prestati veliko hudega," je dejal Đoković in dodal, da je novica vplivala tudi na njegovo igro v Torinu.

"Mislim, da letos nisem velikokrat igral boljšega tenisa, kot sem ga danes, posebno v drugem nizu, ki je bil brezhiben. Nisem imel nobenega pritiska in verjamem, da bo tako tudi na naslednjih dvobojih," je bil po dvoboju odlično razpoložen Srb.

Plačal je visoko ceno: bali so se, da bi zaradi Đokovića izbruhnili protesti

Novak Đoković je bil na začetku letošnjega leta izgnan iz Avstralije, ob tem pa so mu prepovedali vstop v Avstralijo do leta 2025. Že včeraj so avstralski mediji poročali o tem, zdaj pa so pri BBC potrdili, da je novi avstralski minister Andrew Giles, ki je položaj zasedel maja, razveljavil triletno prepoved vstopa v Avstralijo za srbskega teniškega zvezdnika. Spomnimo, da je Nole kar devetkrat zmagal na OP Avstralije, kot vse kaže, pa bo prihodnje leto napadal jubilejno deseto zmago.

Craig Tiley je razkril, da si Novak zelo želi priti v Avstralijo. Foto: Guliverimage

Direktor turnirja: Novak obožuje Avstralijo

Že v torek je bil Craig Tiley, direktor turnirja v Melbournu, zelo optimističen glede tega, da bi eden najboljših igralcev vseh časov prihodnje leto lahko prišel na turnir. "Vem, da si Novak želi priti in igrati na turnirju," je za avstralski Associated Press uvodoma povedal Tiley. "Obožuje Avstralijo in to je kraj, kjer je dosegel največje uspehe," je dodal.

Prav tako bodo lahko v Avstraliji igrali ruski in beloruski športniki, medtem ko jim je prepovedano igrati na mednarodnih ekipnih tekmovanjih (Davisov pokal, pokal JBK, op. p.). Čeprav niso smeli igrati na turnirju v Wimbledonu, so lahko letos igrali na OP Francije in OP ZDA.

Foto: Guliverimage Z letošnjo avstralsko zgodbo je bila zelo povezana tudi družina Novaka Đokovića. Na odločitev se je kmalu odzval oče Novaka Đokovića Srđan Đoković: "Pravica je na koncu zmagala. S svojim obnašanjem je pokazal, da vztraja pri svojem in da s tem nikogar ne ogroža. To je velika stvar za Novaka, njegovo družino in ves teniški svet. To je dobro tudi za Avstralijo, saj so novi politiki, ki so prišli na oblast, pokazali, da imajo več razumevanja od prejšnjih."

Kaj se je dogajalo na začetku leta?

Nekaj dni pred začetkom turnirja v Avstraliji je Novak Đoković na družbenih omrežjih sporočil, da mu je neodvisna komisija odobrila zdravniško izjemo in da bo lahko igral v Melbournu. Družbena omrežja so začela pregorevati, takoj ob pristanku letala pa so se za Novaka začele težave.

Najprej so ga zaradi napačnega vizuma več ur zadrževali in zasliševali na letališču. Od njega so zahtevali tudi potrdilo o cepljenju proti covid-19. Čeprav je imel Đoković potrdilo neodvisne komisije, so mu vizum zavrnili, na kar se je teniški igralec pritožil. Sodišče je sprva njegove argumente sprejelo, razveljavilo odločitev avstralskih oblasti in kazalo je, da bo lahko branil zmago na igriščih Melbourna.

Novak Đoković ima tudi v Avstraliji veliko podpornikov. Foto: Reuters

Oblasti so se bale, da bi Đoković postal obraz tistih, ki se niso hoteli cepiti

Vendar je Alex Hawke, takratni minister za migracije, uporabil svojo diskrecijsko pravico in Đokoviću znova preklical vizum, s tem pa tudi odločitev o njegovem izgonu.

Med čakanjem so Beograjčana namestili v dom za migrante. Po dolgotrajni sagi je sodišče odločilo, da mora Novak zapustiti Avstralijo, posledično pa je ostal brez turnirja v Avstraliji. Vladne avstralske oblasti so menile, da bi Novak lahko postal obraz proticepilcev ter da bi lahko izbruhnili nemiri in protesti v Avstraliji. Dežela tam spodaj je bila namreč znana po zelo strogih proticovidnih ukrepih.

Vedno je bil za svobodno izbiro Foto: Guliverimage

Kmalu po nesrečni avstralski zgodbi je 35-letni teniški igralec opravil intervju za BBC, v katerem je razkril, da se ne namerava cepiti proti covidu in da je pripravljen žrtvovati vsako teniško lovoriko. Tega se je na koncu držal in plačal ceno, saj je moral izpustiti kar nekaj turnirjev, zaradi česar je izgubil tudi prvo mesto na lestvici ATP.

"Nikoli nisem bil proti cepljenju. Razumem, da mnogi po svetu vlagajo veliko truda za obvladovanje tega virusa, in upajmo, da bo tega kmalu konec. Cepljenje verjetno naredi največ in to popolnoma spoštujem. Vedno sem bil za svobodno izbiro o tem, kaj vneseš v svoje telo. Zame je to bistvenega pomena in razumevanje tega, kaj je prav in kaj narobe."

"Kot vrhunski športnik sem vedno skrbno pregledoval, kaj prihaja iz dodatkov, hrane, vode, vsega, kar pride v moje telo. Na podlagi vseh informacij, ki sem jih dobil, sem se odločil, da se ne bom cepil," je takrat razlagal Đoković.

V Torinu mu gre trenutno zelo dobro. Danes ga čaka nov pomemben dvoboj. Foto: Guliverimage

Na zaključnem turnirju lovi šesto zmago

Zdaj osmi igralec trenutno igra na turnirju najboljše osmerice v Torinu, kjer je zmagal na prvem dvoboju s Stefanosom Cicpasom. Nole na zaključnem turnirju serija ATP lovi že svojo šesto zmago. V primeru turnirske zmage bi se izenačil z Rogerjem Federerjem, ki se je letos športno upokojil. Danes popoldne ga čaka dvoboj z Rusom Andrejem Rubljovom.