Đoković odprl teniška igrišča v raju na zemlji, na ekshibiciji tudi Bedene

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je v sredo odprl teniška igrišča v "piramidnem parku" v mestu Visoko v Bosni in Hercegovini. Zmagovalec Wimbledona, znan po svojih duhovnih interesih, ima rad to hribovsko mesto, kamor se redno vrača, da si napolni baterije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na tisoče ljudi vsako leto obišče Visoko, da bi si ogledali piramide, za katere nekateri verjamejo, da so jih zgradili starodavni ljudje in imajo zdravilno moč. A to trditev znanstveniki zanikajo.

Petintridesetletni Srb, ki je v nedeljo osvojil že svoj 21. turnir za grand slam, je piramide prvič obiskal leta 2020 in jih poimenoval kot "raj na zemlji." Najbolj znano Bosansko piramido Sonca je obiskal vsaj štirikrat, tako sam kot z družino, vedno pa ga prijazno pričaka ustanovitelj te nenavadne znamenitosti Semir Osmanagić.

Kot pravi Osmanagić, se je ideja Đokoviću, da bi zgradil regijski center za treninge z dvema igriščema, porodila marca, ko je nekdanji prvi igralec sveta zadnjič obiskal Visoko.

"To je poseben dan za Visoko, za Bosno in Hercegovino, za celotno regijo, za tenis ter za šport," je po prihodu na novi igrišči dejal 35-letnik. "Sporočilo tega dneva je mir, šport, prihodnost in zdravje," je še dodal Đoković.

Foto: Reuters

Srb je skupaj z najboljšim slovenskim tenisačem Aljažem Bedenetom, Hrvatom Ivanom Dodigom in Bosancem Aldinom Šetkićem na odprtju odigral tudi nekaj ekshibicijskih dvobojev. Med njimi je bil Đoković zelo sproščen, občinstvo pa je spravljal v smeh s tem, ko se je pretvarjal, da se prepira s sodniki oziroma jih poskuša podkupiti.

Osmanagić, ljubitelj starodavnih civilizacij, trdi, da je v zadnjih 20 letih odkril več piramid, ki so jih zgradile skrivnostne starodavne civilizacije v bližini mesta Visoko. Zadnjih nekaj let skupaj s svojo ekipo čisti tudi podzemne predore v bližini piramide Sonca in trdi, da naj bi ta imela zdravilno moč za obiskovalce.

Foto: Reuters

Đoković tu tudi meditira in med vsakim obiskom prehodi več kilometrov "energijskih" predorov, ki so po mnenju arheologov starodavni rudnik zlata.

"Tukaj preprosto čutimo energijo, vsak na svoj način. Zame je to eden izmed najmočnejših energijskih krajev na svetu in videl sem jih že veliko," je po ekshibicijskih dvobojih povedal 35-letni Srb. "Preprosto čutim, da me vsak trenutek, ki ga preživim tukaj, napolni z energijo in mi da moč za prihodnje izzive v tenisu in življenju," je dodal.

Odkar je Nole redno začel prihajati v Visoko, se je število obiskovalcev iz območja nekdanje Jugoslavije pomnožilo. S tem je Đoković pridobil tudi zaupanje lokalnih prebivalcev. "On je tako bogat, da bi si lahko privoščil dopust na Marsu, ampak raje prihaja sem," je dejal eden izmed prodajalcev spominkov.