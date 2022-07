Letošnji Wimbledon se je končal z že znanim prizorom. Le nekaj trenutkov za tem, ko je Novak Đoković znova osvojil Wimbledon, je Srb na sveti travi osrednjega igrišča pokleknil in "pojedel" delček trave z igrišča. Srbski teniški igralec je v finalu s 4:6, 6:3, 6:4 in s 7:6 ugnal Avstralca Nicka Kyrgiosa in še 21. v svoji karieri osvojil turnir za grand slam.

"Seveda sem ob tej zmagi več kot presrečen. Kot sem rekel že mnogokrat do zdaj, ta turnir je zame zelo poseben, saj je to prvi turnir, ki sem ga gledal kot otrok in ki mi je potegnil v svet tenisa. Nobene zmage ne vzamem za samoumevno, še posebej pa ne te v Wimbledonu. Ravno nasprotno, vsakič je še toliko bolj posebno," je takoj po zmagi dejal Đoković.

Novak Đoković po zmagi v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

35-letni Đoković je v Wimbledonu zmagal že četrtič zapored, brez poraza na sveti travi pa je že vse od tretjega kroga leta 2016, ko je bil od njega boljši Sam Querrey. "V Wimbledon sem prišel z dobrimi občutki, saj sem pred tem tu osvojil tri zaporedne naslove. Mislim, da sem vsako leto še izboljšal svoje predstave na travi. Iz Pariza sem prišel po težkem in čustvenem porazu proti Nadalu, ki je bil zame veliko razočaranje. A tako v Parizu kot pred temu v Rimu sem igral tenis, za katerega vem, da mi pomaga k dobrim rezultatom," je dejal Srb.

Đoković in Kyrgios Foto: Guliverimage

Đoković je v finalu ugnal Kyrgiosa, med katerima je pred nedeljskim dvobojem veljala velika tekmovalnost. V preteklosti sta se zunaj igrišč večkrat zapletla v besedne spore, kontroverzni Avstralec je Srba večkrat zbodel s kakšno besedo, Đoković pa mu ni nikoli ostal dolžan. "Upam, da je to zdaj začetek nekega dobrega odnosa tudi zunaj igrišča. To je začetek bratske romance," je v smehu po koncu dejal Đoković.

"Mislim, da sem bil povsem enakovreden Novaku. Če pogledate, kaj je Novak storil nekaterim drugim nasprotnikom, ni dober občutek. A jaz sem bil res blizu. Igral sem v finalu turnirja za grand slam proti enemu izmed najboljših igralcev vseh časov in sem mu bil enakovreden. Izkušnje so bile na njegovi strani. Ta turnir je osvojil štirikrat zapored in ko si tolikokrat v takšni situaciji, je to nekaj neverjetnega," pa je po koncu dejal Avstralec, ki je prvič igral v finalu turnirja za grand slam.

Kaj pa New York?

Po koncu Wimbledona pa se je tudi že pojavilo vprašanje, kakšna pravila v povezavi s koronavirusom bodo veljala na naslednjem velikem turnirju za grand slam, ki se bo začel konec avgusta v New Yorku. "Nisem cepljen in se ne nameravam cepiti proti novemu koronavirusu," je dejal 35-letnik po osvojitvi sedmega naslova v Wimbledonu. Njegova edina možnost je, da se obveznost cepljenja razveljavi ali da dobi izjemo. "Upam, da bom dočakal dobre novice iz ZDA, ker bi res rad šel tja igrat. To bi bil verjetno naslednji veliki turnir, naslednji veliki zamah, pred tem bi igral na turnirju ali dveh in potem na OP ZDA."

Đoković si želi igrati tudi v New Yorku. Foto: Guliverimage

Pred kratkim je bila sicer razveljavljena obveznost testiranja pred vstopom v ZDA, vendar je cepljenje proti koronavirusu z nekaj izjemami še vedno pogoj za vstop v državo. "Če ne bo šlo, bom moral videti, kakšen bo moj urnik," je dejal Đoković in dodal, da na manjših turnirjih verjetno ne bo igral. "Če sem iskren, dvomim, da bom lovil točke za svetovno lestvico." Ker v Wimbledonu zaradi prepovedi nastopa ruskih in beloruskih igralcev ni bilo točk, bo Đoković na današnji svetovni lestvici zdrsnil s tretjega na sedmo mesto. Računa pa, da bo njegov 21. naslov na turnirjih za grand slam dovolj za novembrski finale ATP.

Njegov trener Goran Ivanišević še vedno upa, da bo Đoković igral na OP ZDA. "Morda si bo Biden (Joe, predsednik ZDA, op. STA) premislil," je dejal nekdanji zmagovalec Wimbledona. "Če gre v ZDA, bo to čudovito. Če ne gre v ZDA, kaj lahko storimo? Obstajajo drugi turnirji. Na svetu se dogaja veliko norih stvari. Vsak dan se nekaj spremeni, nekaj novega se zgodi. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Še vedno imamo mesec in pol," je dejal Ivanišević.

