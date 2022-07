Đoković kljub zmagi zdrsnil na sedmo mesto, Bedene zunaj 250-erice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je v nedeljo v Wimbledonu osvojil svoj 21. turnir za veliki slam, je na svetovni lestvici ATP zdrsnil na sedmo mesto, saj na turnirju niso delili točk za lestvico ATP. Številka 1 je ostal Rus Danil Medvedjev. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je doživel nov velik padec in je zunaj prvih 250 igralcev na svetu.

Medvedjev je ostal prvi igralec sveta, čeprav ni imel pravice nastopa na tretjem grand slamu sezone. Organizatorji Wimbledona so namreč zaradi ruskega napada na Ukrajino izključili vse ruske in beloruske športnike. Vodilni pri združenju ATP so se zato odločili, da ne bodo delili točk za svetovno lestvico.

Đoković je torej izgubil 2.000 točk lanske zmage v finalu Wimbledona in zdrsnil na najslabši položaj v zadnjih skoraj štirih letih. Avstralec Nick Kyrgios, ki ga je v nedeljskem finalu na osrednjem igrišču premagal Đoković, je izgubil pet mest in padel na 45. mesto.

Dejstvo, da letos točk niso delili, je prišlo še najbolj prav Špancu Rafaelu Nadalu, ki je moral zaradi poškodbe trebušne mišice predčasno končati turnir. Nadal je napredoval za mesto in se vrnil v "top 3". Drugi je olimpijski prvak, Nemec Alexander Zverev, ki je Wimbledon izpustil zaradi poškodbe.

Nadal je napredoval za mesto in se vrnil v "top 3". Foto: Reuters

Na lestvici pa ni več legendarnega Švicarja Rogerja Federerja. Ker od Wimbledona 2021 leto dni ni igral na turnirjih, se 40-letnik prvič po dolgem času ni pojavil na svetovni lestvici. Federer je bil prvič uvrščen na lestvico septembra 1997 in je kasneje vodil 310 tednov. Švicarski zvezdnik je avgusta lani odšel na tretjo operacijo desnega kolena. Za letos je med drugim potrdil nastop na Laverjevem pokalu konec septembra, dvoboju evropske in svetovne selekcije.

Medtem pa so slovenski igralci vse slabši na svetovni lestvici. Bedene je padel za novih 59 mest in je trenutno komaj 259. igralec sveta, medtem ko je drugi najboljši Slovenec Blaž Rola zdrsnil iz prvih 400 in je na šele 418. mestu.

Lestvica ATP (11. julija):

1. (1) Daniil Medvedjev (Rus) 7775

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 6850

3. (4) Rafael Nadal (Špa) 6165

4. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 5150

5. (6) Casper Ruud (Nor) 5050

6. (7) Carlos Alcaraz (Špa) 4845

7. (3) Novak Đoković (Srb) 4770

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 3700

9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3445

10. (13) Jannik Sinner (Ita) 3185

...

259. (200) Aljaž Bedene (Slo) 193

418. (344) Blaž Rola (Slo) 98

...