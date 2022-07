Iga Swiatek še naprej prepričljivo prva na lestvici WTA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Iga Swiatek je ostala prepričljivo prva na teniški svetovni lestvici WTA po koncu grand slama v Wimbledonu, Tunizijka Ons Jabeur pa je izgubila tri mesta in je z drugega zdrsnila na peto. Pred njo so še Estonka Anett Kontaveit, Grkinja Maria Sakari, ki je pridobila dve mesti, in Španka Paula Badosa.