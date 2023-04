Po Norrieju v prvem krogu izpadel še Murray

V nedeljo se je začel prvi od večjih peščenih turnirjev v letošnji teniški sezoni. Večji del dvobojev prvega kroga pa so odigrali na velikonočni ponedeljek. Tukaj so nedeljski in ponedeljkovi izidi. Že po prvem krogu se poslavlja 11. nosilec Cameron Norrie. Premagal ga je Francisco Cerundolo. Poslovil se je tudi Andy Murray, ki je bil nepostavljen in je v dveh nizih klonil proti 14. nosilcu Alexu de Minauru.