Cicipas bi bil ponosen, če vstopi v ta eliten klub #video

Lani je drugič osvojil peščeni masters v Monte Carlu. Foto: Guliver Image Tenisači so začeli s sezono na peščenih igriščih, ki bo svoj vrhunec dosegla s turnirjem za grand slam z več kot 130-letno tradicijo. To je OP Francije oziroma Roland Garros, ki se začne 28. maja. Gre za turnir, ki ga je Španec Rafael Nadal osvojil kar 14-krat, nazadnje lani. Le nekaj let krajšo tradicijo pa ima turnir v Monte Carlu (od leta 1897), ki je prvi močnejši masters na pesku v sezoni. Tudi na tem je z 11 lovorikami številka 1 Nadal, ki pa bo letošnjega izpustil. Gre za poškodbo mišice kolka, ki jo je staknil na prvem grand slamu leta, OP Avstralije.

Ker bo manjkal tudi njegov rojak Carlos Alcaraz, bosta glavna favorita Srb Novak Đoković in Grk Stefanos Cicipas. Slednji je branilec lanske lovorike, potem ko je v finalu v dveh nizih premagal Španca Alejandra Davidovich-Fokino. Zmagal je tudi pred dvema letoma, ko je v dveh nizih premagal Rusa Andreja Rubljeva. "Edinstven, šik, glamurozen. Vse te besede so sinonim za Monte Carlo. Na teh igriščih čutim kar nekaj evforije. Na ta turnir me vežejo lepi spomini, saj je bil prvi turnir, na katerem sem kot otrok prišel kot gledalec. Starši so dobro izbrali," z nasmehom pripoveduje Cicipas. "S tenisom sem začel prav v južni Franciji, še preden sem začel doma igrati na državnih prvenstvih. Tukaj sem razvil svojo igro in se naučil igrati francoski peščeni tenis."

Pred letom dni je Stefanos Cicipas v finalu Monte Carla premagal Alejandra Davidovich-Fokino. Foto: Guliver Image

Cicipas lahko postane šele tretji, ki bi v odprti eri tenisa (od 1969) v kneževini zmagal trikrat zapored. To je doslej uspelo Nadalu (dvakrat: od 2016 do 2018 in od 2006 do 2012) in Iliu Nastasu (od 1971 do 1974). "To bi vsekakor bil zelo eliten klub igralcev. Mislim, da bi bil nase zelo ponosen. Ampak za to me čaka še veliko dela," je 24-letnik iz Aten povedal pred začetkom turnirja. Ker je drugi nosilec, ga sicer začenja šele v drugem krogu. Cicipas je sezono začel z uvrstitvijo v finale Melbourna, nedavno pa je v Indian Wellsu izpadel že v drugem krogu in to proti 87. na lestvici ATP Jordanu Thompsonu.