Ruud šele po podaljšani igri v finale Estorila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alexandre Muller in Carballes Baena sta finalista teniškega turnirja v Marakešu. V Estorilu se je v finale prebil Casper Rudd, a imel obilo težav s Quentinom Halysom. v Charlestonu sta v finale napredovali prva in druga nosilka.

Alexandre Muller je v polfinalu premagal Rusa Pavla Kotova s 7:6, 7:5, Carballes Baena pa je bil boljši od Britanca Daniela Evansa z 2:6, 6:4 in 6:2. Šestindvajsetletni Francoz, ki zaseda 126. mesto na svetu, bo prvič igral v finalu turnirja ATP, za štiri leta starejšega Španca (82.) pa bo to drugi finale v karieri. 2018 je osvojil turnir v Quitu.

V finalu teniškega turnirja serije ATP 250 v Estorilu bosta igrala prvi nosilec Casper Ruud z Norveške in šestopostavljeni Miomir Kecmanović iz Srbije. Peti igralec sveta je bil v polfinalu po dveh urah in sedmih minutah boljši od Francoza Quentina Halysa s 6:4, 3:6, 7:6 in se bo v nedeljo v šestnajstem finalu v karieri potegoval za jubilejni deseti naslov. Miomir Kecmanović je bil v polfinalu boljši od Italijana Marca Cecchinata (6:3, 6:1), v vitrini pa ima le eno lovoriko - Kitzbühel 2020. Letos je izgubil finale v Delray Beachu, 2019 pa v Antalyi.

Nemka Tatjana Maria, druga nosilka teniškega turnirja v Bogoti, je v prvem polfinalu premagala Britanko Francesco Jones s 6:3 in 6:4. V finalu bo igrala proti Peyton Stearns. Nepostavljena Američanka je v drugem polfinalu izločila četrto nosilko Kamilo Rahimovo iz Rusije s 3:6, 6:2 in 6:2. Maria bo v kolumbijski prestolnici skušala osvojiti še tretji turnir WTA v svoji karieri.

Marakeš, ATP:



Polfinale:

Alexandre Muller (Fra) - Pavel Kotov (Rus) 7:6 (3), 7:5;

Roberto Carballes Baena (Špa) - Daniel Evans (VBr/2) 2:6, 6:4, 6:2;



Estoril, ATP:



Polfinale:

Casper Ruud (Nor/1) - Quentin Halys (Fra) 6:4, 3:6, 7:6 (2);

Miomir Kecmanović (Srb/6) - Marco Cecchinato (Ita) 6:3, 6:1;



Charleston, WTA:



Polfinale:

Ons Jabeur (Tun/2) - Darja Kasatkina (Rus/3) 7:5, 7:5;

Jessica Pegula (ZDA/1) - Belinda Bencic (Švi/4) 5:7 6:6 (4:2), prekinjeno zaradi dežja;



Bogota, WTA:



Polfinale:

Tatjana Maria (Nem/2) - Francesca Jones (VBr) 6:3, 6:4;

Peyton Stearns (ZDA) - Kamila Rahimova (Rus/4) 3:6, 6:2, 6:2;



Houston, ATP:



Četrtfinale:

Frances Tiafoe (ZDA/1) - Jason Kubler (Avs/6) 6:4, 6:4;

Gijs Brouwer (Niz) - J.J. Wolf (ZDA/5) 6:3, 6:4;

Tomás Etcheverry (Arg/8) - Christian Garín (Čil) 6:1, 6:7 (2), 6:3;

Yannick Hanfmann (Nem) - Tomas Machac (Češ) 6:2, 6:1.