Ni nujno, da bo njegova upokojitev idealna: Okej, zdaj sem vse naredil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O športni upokojitvi Rogerja Federerja se je že veliko pisalo in govorilo, a je Švicar že večkrat poudaril, da bo lopar postavil v kot, ko bo začutil, da ja čas. Pred dnevi je razkril, da ni nujno, da bo njegov konec kariere povezan z velikim rezultatom.

Osemintridesetletni teniški virtuoz je svojim navijačem že večkrat razkril, da nima posebnih načrtov za konec svoje kariere. Mnogi so govorili, da tako dolgo vztraja samo zaradi olimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto v Tokiu, in da je to eden njegovih ključnih ciljev. Za AP je Federer razkril, da njegov konec kariere ne bo povezan z velikim uspehom.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Mislim, da ni treba, da je odhod idealen. Torej, da narediš nekaj velikega. Odideš in si rečeš: 'Okej, zdaj sem vse naredil.' Lahko končate tudi na drugačen način. Pomembno je, da v tem uživate."

"Mislim, da se ljudje ne spominjajo zadnjih dvobojev Johna McEnroea ali Stefana Edberga. Tega nihče ne ve. Spominjajo se, da sta zmagala Wimbledon in da sta bila prva igralca sveta. Mislim, da sam konec sam po sebi ni tako pomemben," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Roger Federer je že razkril koledar svojih turnirjev za leto 2020. Foto: Reuters

Kje bo igral v prihodnji sezoni?

Baselčan je med drugim razkril, kakšen je njegov načrt turnirjev v letu 2020. "Moj koledar za leto 2020 je OP Avstralije, ekshibicijski dvoboj v Južni Afriki v Cape Townu (igral bo proti Nadalu, op. p.), Indian Wells, Bogota, Miami, OP Francije, Halle, Wimbledon, OI v Tokiu, Cincinnati, OP ZDA, Šanghaj, Basel in finalni turnir, če se bom tja kvalificiral."

Iz tega je razvidno, da bo igral le na sedmih turnirjih serije ATP: štirje turnirji serije masters in trije serije 500. Če se bo uvrstil v finalni turnir, bo tam zagotovo igral. Vsekakor bodo njegova prioriteta turnirji za grand slam. Letos bo že drugič zapored igral na OP Francije, vendar se na ta turnir ne bo prav posebej pripravljal. Eden izmed njegovih velikih ciljev pa so tudi olimpijske igre, saj od tam še nima zlate medalje med posamezniki.