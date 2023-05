Nezadovoljni Srb: Zdaj se ne da veliko narediti

Novak Đoković je v nedeljo v tretjem krogu igral proti Bolgaru Grigorju Dimitrovu in že med dvobojem tarnal nad slabo pripravljenim igriščem. Pritožil se je tudi glavnemu sodniku. Ta je pozneje organizatorje pozval, naj igrišče zalijejo, in s tem poskušal nekoliko izboljšati pogoje. Oba igralca sta imela težave z nenavadnimi odboji žogic, prav tako sta imela težave z gibanjem po igrišču.

Novak Đoković je Dimitrova premagal po treh nizih (6:3, 4:6, 6:1). Njegov naslednji nasprotnik je Cameron Norrie. Foto: Guliverimage

Kaj je po njegovem mnenju težava?

Đoković je pozneje na novinarski konferenci povedal, da je morda razlog za slabo pripravo osrednjega igrišča to, da se pred turnirjem premalo igra na njem. Povedal je še, da je igrišče številka pet, kjer je treniral, bolje pripravljeno, ampak zato, ker se je na njem več igralo.

"Če sem iskren, Rim ne slovi po dobro pripravljenih igriščih. Poznam vse fante, ki skrbijo za igrišča. To so moji prijatelji, poznam jih že 15 let, z njimi se zelo dobro razumem in ne morem jih kriviti za to. Vprašanje je, koliko se pred začetkom turnirja igra na osrednjem igrišču. Eno leto sem jih spraševal in niso veliko igrali."

"Če imate peščeno igrišče in na njem ne igrate veliko, se dogajajo takšne stvari. Igrišče se 'odpre', imate veliko lukenj, neravno podlago, slab odboj in veliko peska na igrišču."

Tudi Grigor Dimitrov je imel težave s slabo pripravljenim igriščem. Foto: Guliverimage

Beograjčan, ki je v na turnirju v Rimu slavil šestkrat, meni, da bi jim prav prišla pomoč in da potem teh težav ne bi imeli. Spominja se, da mu je nekdo pred približno desetimi leti dejal, da so pripeljali ljudi iz Roland Garrosa. Tisto leto je bilo nato igrišče najboljše.

"Ne vem, zakaj jih spet ne pokličejo, saj so oni največji strokovnjaki za peščena igrišča. Zdaj se na da veliko narediti. Lahko se samo pokriva luknje. To je trenutna realnost, ki jo moramo sprejeti. Upam, da se bo igrišče čez nekaj dni ob nadaljevanju turnirja izboljšalo," je še dejal Đoković.

Sorana Cirstea Foto: Guliverimage

Ni bil edini, ki ga je zmotilo igrišče

Dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam pa ni bil edini, ki se je pritoževal nad igriščem. Prejšnji teden je romunska teniška igralka Sorana Cirstea v drugem krogu zahtevala glavnega nadzornika, ko je igrala na Grand Stand Areni. Sodniku je dejala: "Ne vem, kako nas lahko silijo, da igramo na takšnem igrišču. Ne da se igrati."

Italijanski organizatorji se na kritike Srba do zdaj še niso odzvali.

