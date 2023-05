Đoković ni zdržal, premagale so ga solze

Teniški igralec Novak Đoković se je po uvodnem dvoboju na turnirju serije masters v Rimu spomnil na nedavno množično streljanje na osnovni šoli "Vladislav Ribnikar" v Srbiji. Beograjčana so premagale solze in stežka končal stavek.

Še kako živa je tragična zgodba iz Srbije, ko je 3. maja 13-letnik v streljanju na osnovni šoli "Vladislav Ribnikar" s strelnim orožjem ubil osem otrok in varnostnika. Prvi igralec sveta se je že s svojim zapisom na kamero spomnil na preminule. Še bolj čustven je bil, ko je dal izjavo. Bilo mu je težko in premagale so ga solze.

Eagle is Back bby !

Not below of the clouds,

Just above of the clouds

Djokovic !

Vamos ! pic.twitter.com/7uEFABkxKa — Saravanan 🌍 (@Saravanadjoko95) May 12, 2023

"Upam, da bodo to preboleli"

"Rad bi vsem povedal, da mi je žal, ker do zdaj nisem imel priložnosti javno govoriti glede poboja v osnovni šoli "Vladislav Ribnikar". Iskreno sožalje vsem družinam umrlih otrok. Kot oče si lahko le predstavljam, kako se počutijo. Želim jim moč in ljubezen. Upam, da bodo to preboleli," je v solzah na igrišču povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković po zmagi nad Argentincem. Foto: Reuters

Kaj je po njegovem mnenju odločilo dvoboj?

Pred tem je spregovoril tudi o svoji igri, potem ko je v drugem krogu turnirja premagal Argentinca Tomasa Etcheverryj (7:6 (5), 6:2). Poudaril, da v zadnjem času ni prav veliko igral in da še ni v pravi formi. Še vedno išče prave udarce in moč na terenu. Šele v drugem nizu se je nekoliko bolj sprostil in dvoboj dobil po dveh nizih.

"Igrate tako, kot da ste stoodstotno pripravljeni. So trenutki, ko niste, a nočete pokazati, da je tako. Vsaka sekunda je bila težka. Morate sprejeti pogoje, kakršni so. Odločil je podaljšek, predvsem v psihičnem smislu. Začutil sem večji nalet energije in na koncu uspel zmagati," je zaključil Đoković, ki brani lansko zmago iz Rima, iz večnega mesta pa ima skupno že šest turnirskih zmag. V drugem krogu ga čaka Bolgar Grigor Dimitrov.

