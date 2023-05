Italijanski ljubljenec brez težav, Poljakinja pa veže kravate

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rimu poteka eden najbolj prestižnih teniških turnirje. V drugem krogu je prišlo do nekaterih presenečenj, med drugim pa je Jannik Sinner, osmi nosilec, gladko premagal Thanasi Kokkinakis s 6:1 in 6:4.

Za presenečenje pa je poskrbel Avstralec Alexei Popyrin, potem ko je izločil desetega nosilca Felixa Augerja Aliassimeja iz Kanade.

Med dekleti je največ pozornosti pritegnil dvoboj med Igo Swiatek, prvo nosilko, in Anastasijo Pavljučenko. Ta se je končal z izidom 6:0 in 6:0 v korist Poljakinje. Swiatek je trenutno ena najbolj vročih igralk na WTA turneji, ki je letos osvojila že dve turnirski zmagi in je ena glavnih kandidatk za zmago na OP Francije.

* ATP 1000, Rim (7.705.780 evrov):

- 2. krog:

Grigor Dimitrov (Bol/26) - Stan Wawrinka (Švi) 6:4, 7:6 (3);

Marton Fucsovics (Mad) - Alex De Minaur (Avs/17) 6:3, 6:4;

Cameron Norrie (VBr/13) - Alexandre Müller (Fra) 6:2, 6:3;

Alexei Popyrin (Avs) - Felix Auger Aliassime (Kan/10) 6:4, 4:6, 7:5;

Francisco Cerundolo (Arg/24) - Wu Yibing (Kit) 4:6, 6:2, 6:3;

Aleksander Ševčenko (Rus) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 6:4;

Jannik Sinner (Ita/8) - Thanasi Kokkinakis (Avs) 6:1, 6:4;



* WTA 1000, Rim (3.572.618 evrov):

- 2. krog:

Iga Swiatek (Pol/1) - Anastasija Pavljučenko (Rus) 6:0, 6:0;

Donna Vekić (Hrv/21) - Aleksandra Sasnovič (Blr) 3:6, 6:3, 6:3;

Ljudmila Samsonova (Rus/16) - Anett Kontaveit (Est) 6:3, 6:3;

Maria Sakari (Grč/9) - Barbora Strycova (Češ) 6:1, 6:3;

Paula Badosa (Špa) - Ons Jabeur (Tun/4) 6:1, 6:4;

Marta Kostjuk (Ukr/32) - Claire Liu (ZDA) 6:0, 6:4;

Karolina Muchova (Češ) - Martina Trevisan (Ita/18) 3:6, 6:3, 7:5;

Julia Grabher (Avt) - Jil Belen Teichmann (Švi/26) 7:6 (4), 5:7, 6:3.

