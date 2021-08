Neverjetno, kaj si je tokrat Rus dovolil: Tožil jih bom #video

V soboto sta v polfinalu turnirja serije masters v Cincinnatiju igrala Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov. Na koncu je po dveh nizih zmagal zadnji z izidom 2:6, 6:3, 6:3. A v drugem nizu je prišlo do precej nenavadnega dogodka, ki ga mnogi ljubitelji tenisa ne pomnijo.

Medvedev gives one back to the camera. #CincyTennis

Medvedjev je poskusil vrniti eno od globokih žogic, a ob tem po nesreči trčil in porušil eno od kamer, ki stoji v zadnjem delu igrišča. To ga je tako ujezilo, da je nekaj trenutkov za tem nalašč brcnil v objektiv kamere, s tem pa si je zaslužil opomin sodnika, ki mu je dejal, da naj tega ne počne.

"Skoraj sem si zlomil roko," je razlagal prvi nosilec turnirja. "Skoraj sem si zlomil roko, odnesite to (kamero op. p.) stran. Odnesite to stran," je bruhalo iz ruskega igralca.

Daniil Medvedev just ran into the cameraman…and then proceeds to kick the lens. Wild sequence. #CincyTennis