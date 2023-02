Nekateri menijo, da bi bilo sramotno, če ne bi smel priti

Še zelo živa je zgodba z lanskega OP Avstralije, ko je moral eden najboljših teniških igralcev po odločitvi sodišča zapustiti Avstralijo. Đoković takrat ni izpolnjeval pogojev in, spomnimo, da je bil takrat koronavirus v razmahu.

Mnogo držav je pogoje za vstop v njihove države že sprostilo, med njimi tudi Avstralija, kjer je Đoković letos zmagal, medtem ko so se oblasti v ZDA odločile, da bodo ukrepe sprostile maja (11. maj). To pomeni, da Đoković ne more igrati na turnirjih serije masters v Indian Wellsu in Miamiju. Je pa že jasno, da bo lahko igral na septembrskem turnirju za grand slam (OP ZDA) v New Yorku.

Đorđe Đoković, najmlajši brat Đokovića, pravi, da ni vse v njegovih rokah. Foto: Guliverimage

Zdi se mu neverjetno

Đorđe Đoković, najmlajši brat Novaka Đokovića, je za agencijo Tanjug povedal, da 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam upa, da bo s posebnim dovoljenjem vendarle lahko igral na omenjenih turnirjih, ki jih v teniških krogih imenujejo sunshine double.

"To žal ni v naših rokah. Novak mora dobiti posebno dovoljenje glede na to, da ZDA še vedno ne dovolijo vstopa necepljenim osebam, kar je naravnost neverjetno. Ves svet je odprt in na športnih prireditvah po svetu nastopajo tako cepljeni kot necepljeni športniki," je povedal Đorđe Đoković.

Novak Đoković bi se lahko znašel v kočljivem položaju. Foto: Reuters

Za marsikoga bi bilo to veliko razočaranje

Odzval se je tudi nekdanji teniški igralec Prakash Amritraj. Ta je dejal, da bi se, če bi Srb dobil posebno dovoljenje, lahko znašel v kočljivem položaju.

"Na tej točki se položaj zaplete. Če naredite izjemo za odličnega teniškega igralca, potem bo želelo priti tudi veliko družinskih članov in drugih. Vse skupaj postane nerodno. Kdo je tisti, ki odloča? Na drugi strani pa je veliko držav sprostilo ukrepe in zdi se, da jih bodo tukaj sprostili maja," je dejal nekdanji 154. igralec sveta, ki meni, da je Novak velik magnet za ljubitelje tenisa.

"Če gledamo s teniške perspektive, se je uveljavil kot najboljši teniški igralec na svetu. Kar zadeva vse nas, bi bilo veliko razočaranje, če ga ne bi bilo na teh dveh velikih dogodkih," je še za Tennis Channel dejal Armitraj.

"Upajmo, da bo lahko prišel." Foto: Guliverimage

Nekateri menijo, da bi bila to sramota

Mnogi so prepričani, da bi 35-letni Beograjčan moral imeti možnost potovati v ZDA. Med njimi je tudi Tommy Haas, direktor turnirja v Indian Wellsu. Ta je dejal, da bi bilo "sramotno", če bi prvemu igralcu sveta prepovedali igrati, čeprav je Nole izrazil željo za igranje.

"Lepo bi bilo videti, če bi omejitve odpravili malo prej in mu s tem omogočili prihod v Indian Wells in Miami. Mislim, da si želi igrati, zato mu moramo dati to možnost. Upajmo, da bo lahko prišel. Z mojega vidika bi bila sramota, če ne bi prišel na turnirja oziroma mu tega ne bi dovolili," je za Tennis365 povedal Haas, nekdaj drugi igralec sveta.

