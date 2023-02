Na večerjo nikoli ne bi šla skupaj

Novak Đoković in Rafal Nadal priznavata, da nista najboljša prijatelja, vsekakor pa med njima vlada veliko spoštovanje. Nekdanji vrhunski teniški igralec Alex Corretja celo meni, da Srb in Španec ne bi nikoli šla skupaj na večerjo.

Fotografija, ki je zagotovo zaznamovala Rafaela Nadala in Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Dejstvo je, da sta imela Roger Federer in Rafael Nadal drugačen odnos, kot sta ga oba imela z Novakom Đokovićem. To so ljubitelji tenisa lahko videli že na daleč. Da sta imela Španec in Švicar res pristen odnos, smo lahko videli na poslovilni tekmi Federerja na Laverjevem pokalu v Londonu, ko ne eden ne drugi nista mogla zadrževati solz.

Federer je lopar postavil v kot ter teniško sceno prepustil Novaku Đokoviću in Rafaelu Nadalu. Do danes imata oba igralca v svoji vitrini po 22. lovorik najprestižnejših turnirjev – za grand slam. Njun odnos ni ravno na prijateljski ravni, a njuno medsebojno spoštovanje nikoli ni bilo pod vprašajem. Oba se zavedata, da ostajata največja rivala na teniških igriščih.

Odigrala sta že mnogo medsebojnih dvobojev. V vseh teh letih sta odigrala 59 uradnih medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah pa je zelo tesen 30:29 za Đokovića. Zadnji dvoboj sta igrala lani na OP Francije, ko je bil po štirih nizih boljši eno leto starejši Nadal.

Novak Đoković Foto: Guliverimage

Pred tremi leti so ob izjavi Đokovića dvigovali obrvi

Leta 2020 je ob izjavi 35-letnega Beograjčana marsikdo dvignil obrv, ko je priznal, da si s Špancem nista najbolj blizu. Pred tremi leti je namreč povedal: "Poglejte, moramo definirati, kaj je tesno prijateljstvo. Nikoli si nisva bila tako blizu, kot sem si s svojimi prijatelji iz otroštva. Drug drugega ženeva do skrajnosti, da sva na igrišču s teniškim loparjem še boljša. Zelo težko je biti (dober prijatelj op. p.), saj sva drug drugemu največja tekmeca. Oba se boriva za nekaj, kar lahko dobi samo eden."

Kaj je lani ob vsem kaosu v Avstraliji o Đokoviću povedal Nadal? Rafael Nadal Foto: Reuters

Podoben pogled ima tudi Rafa. Španec meni, da je njun odnos bolj spoštljiv in profesionalen kot pa prijateljski. Majorčan je lani na OP Avstralije, ko je moral Đoković prisilno zapustiti Avstralijo, dejal, da je že sit vsega kaosa, ki se je dogajal okrog Srba.

"Pred enim tednom, ko je Đoković dobil prvi spor, sem povedal, da je pravica povedala svoje. Včeraj pa so odločili nekaj drugega. Sam ne bom nikoli proti pravici. Nekaj povsem drugega pa je to, čemu sam verjamem. V svetu športa je idealno, če najboljši igralci igrajo na najpomembnejših tekmovanjih. Brez dvoma je to bolje za šport. Če bi Đoković igral tukaj, bi bilo bolje. Brez dvoma," je lani na novinarski konferenci na OP Avstralije povedal Nadal in dodal: "Raje bi videl, da igra tukaj. Ali je pošteno ali ne, je še ena od stvari, o katerih ne želim govoriti."

Alex Corretja v pogovoru za Rafaelom Nadalom. Foto: Guliverimage

Spoštljiv odnos, ampak na večerjo ne bi šla

Svoje mnenje o tem je povedal tudi nekdanji vrhunski teniški igralec Alex Corretja, nekdaj drugi igralec sveta. "Mislim, da imata Nadal in Đoković spoštljiv odnos, vendar ne vidim možnosti, da bi šla skupaj na večerjo, da bi debatirala o stvareh. Vsak je zelo povezan s svojo ekipo."

"Nam se je isto dogajalo. Različne navade, različni urniki, različen način bivanja … Federer in Nadal sta imel rivalstvo, ki se je pozneje spremenilo v nekaj več. Đoković in Nadal sta imela različne poglede na določenih ravneh," je za radio Cadena SER povedal danes 48-letni Corretja.

Preberite še: