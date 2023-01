Đoković ne bo več tiho, več bo jasno čez nekaj dni

Že pred začetkom OP Avstralije je bilo znano, da ima Novak Đoković težave s stegensko mišico. Sploh v uvodnih dvobojih je Srb prosil tudi za zdravniško pomoč. Kljub temu so nekateri dvomili o njegovi poškodbi in celo trdili, da jo hlini. Spomnimo, da je imel Đoković že pred dvema letoma na OP Avstralije težave s poškodbo in tudi takrat ni bilo malo dvomljivcev.

Foto: Reuters

"Ljudje se še vedno norčujejo iz mene"

"Ta dva tedna sem razmišljal, ali bi o tem javno spregovoril. Odločil sem se, da bom. V prihodnjih dneh bom podrobno razložil, kaj vse smo prestali. Pred dvema letoma je bil položaj podoben, ampak ljudje še vedo dvomijo o meni in se norčujejo iz mene. Čutim, da moram pokazati in dokazati nekatere stvari. Ne zaradi njih, ampak zaradi sebe. Nekateri komentarji in izjave se ponavljajo in to me malo moti," je po dvoboju razlagal Đoković, ki je med drugim dejal, da že dovolj pove dejstvo, da med dvoboji ni treniral.

"To se je izkazalo za dobro odločitev. Po drugi strani za profesionalnega teniškega igralca to ni najbolj idealno. Obstajajo stvari, ki sem se jim želel posvetiti, in se pripraviti na nasprotnika ... Želel sem to, a mi je ekipa preprečila, da bi šel na igrišče."

Spraševal se je, kako ga bodo ljudje v Avstraliji sprejeli. Foto: Reuters

Za 35-letnega Beograjčana je bilo to leto nekaj posebnega, potem ko je moral lani prisilno zapustiti deželo tam spodaj. Priznal je, da je imel nekaj pomislekov in bojazni, kako ga bodo letos sprejeli. V zaključnem delu turnirja pa na roko ni niti šel incident, povezan z njegovim očetom.

"Zadnje dni ni bilo lahko, glede na to, kaj se je dogajalo z mojim očetom. Vseeno smo bili uspešni. Ljudje okrog mene so opravili dobro delo, da sem lahko imel svojo rutino, da sem potem lahko pokazal svojo najboljšo igro."

"Nisem se veliko posvečal ugibanjem o mojih poškodbah, očetu … Trudil sem se biti v svojem filmu. Nekatere stvari me dosežejo in ni prijetno. Tudi jaz sem samo človek in se me te stvari dotaknejo. Še posebej takrat, ko se kdo spravi na očeta in to popolnoma neupravičeno."

Srđan Đoković, oče Novaka Đokovića, ni spremljal polfinalnega in finalnega dvoboja. Craig Tiley, prvi mož OP Avstralije, je pred finalom izjavil, da Srđan Đoković ni ničesar kršil in da bi se lahko udeležil nedeljskega finala. "Mislim, da je bilo nekaj napačnih razlag o tem, kaj je naredil Đokovićev oče, in tudi nekaj napačnega poročanja," so zapisali pri The Age. Srđan Đoković se je odločil, da ne pride niti na finalni obračun, prav tako ga pred tem ni bilo na polfinalu.

