Kdo je skrivnostna dama in koliko je stala Đokovića?

Marijana Kovačević (desno zgoraj) je brez oklevanja priletela v Avstralijo in pomagala Novaku Đokoviću. Foto: Reuters

Marijana Kovačević je ime, ki ga v športni javnosti malokdo pozna. A prav ona je bila ena najbolj zaslužnih, da je teniškega igralca Novaka Đokovića spravila do tega, da je lahko sploh do konca igral turnir na OP Avstralije in na njem na koncu tudi zmagal.