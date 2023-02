Direktor Odprtega prvenstva Avstralije Craig Tiley je v pogovoru za SEN Sportsday razkril, da je srbski teniški as Novak Đoković svoj 22. grand slam osvojil s tricentimetrsko raztrganino v stegenski mišici. "Bilo je veliko špekulacij o tem, ali je to res ali ne, težko je verjeti, da lahko športnik tako igra s podobno poškodbo, a zdravniki bodo to potrdili. Novak je preprosto neverjeten, osredotočen na svoje delo vsako minuto," je še dodal Tiley. Ta je tako pri razkritju poškodbe prehitel Srba, ki je pred dnevi napovedal, da bo določene podrobnosti razkril javnosti.

Še pred začetkom OP Avstralije je bilo znano, da Novaka Đokovića pesti poškodba stegenske mišice, zaradi katere je, sploh v uvodnih dvobojih, prosil za zdravniško pomoč. Znova se se našli mnogi dvomljivci, ki so se ob Srbovih sprehodih prek nasprotnikov spraševali o tem, ali Đoković poškodbo hlini.

Potem ko je Đoković v nedeljskem finalu v treh nizih odpravil Stefanosa Cicipasa, se je čustveno povsem zlomil in napovedal, da bo o dogajanju v zadnjih dveh tednih, v katerih je prestal ogromno, tudi javno spregovoril. "Pred dvema letoma je bil položaj podoben, ampak ljudje še vedo dvomijo o meni in se norčujejo iz mene. Čutim, da moram pokazati in dokazati nekatere stvari. Ne zaradi njih, ampak zaradi sebe. Nekateri komentarji in izjave se ponavljajo in to me malo moti."

Tiley pravi, da je Noletu uspelo zaradi izjemne pripravljenosti in osredotočenosti. Foto: Guliverimage

35-letnik za zdaj še ni podrobneje spregovoril o težavah, ga je pa pri tem prehitel kar direktor Odprtega prvenstva Avstralije Craig Tiley. Ta je v pogovoru za SEN Sportsday razkril, da je Đoković 22. grand slam osvojil s tricentimetrsko raztrganino v stegenski mišici, in dodal, da je kar težko verjeti, da je Srbu podvig uspel s tovrstno poškodbo.

"Veliko stvari se je dogajalo okoli Novaka, zaradi katerih je pristal na slabem glasu, a menim, da nihče ne more dvomiti o njegovih atletskih zmožnostih. Videl sem, da je imel v stegenski mišici tri centimetre dolgo raztrganino. Videl sem posnetke, zdravniki govorijo resnico. Bilo je veliko špekulacij o tem, ali je to res ali ne, in kar težko je verjeti, da lahko športniku kaj takega uspe ob podobni poškodbi, a Novak je neverjeten, izjemen športnik."

Tiley verjame, da je Đoković kljub poškodbi takšne predstave lahko kazal zahvaljujoč svojima osredotočenosti in pripravljenosti, ki slovita kot prvorazredni. Foto: Reuters

Uspelo mu je zaradi prvorazrednih osredotočenosti in pripravljenosti

Tiley verjame, da je Đoković kljub poškodbi takšne predstave lahko kazal zahvaljujoč svojima osredotočenosti in pripravljenosti, ki slovita kot prvorazredni. "Tako osredotočen je na vse, kar počne, vsako minuto dneva. Na vse stvari, na to, kaj je, kaj pije, kdaj to počne, kako to počne," meni Južnoafričan in dodaja, da čemu takemu ne bomo več priča.

"Novak je prestal ogromno, menim, da se to ne bo več ponovilo, da bi kdo desetkrat osvojil OP Avstralije. Kar mu je tu uspelo v zadnjih 15 letih, on me popravi, da v zadnjih 14 letih, je izjemen dosežek. Za vedno bo imel pomembno mesto v zgodovini OP Avstralije."