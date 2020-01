Nejevoljni Federer: Ali naj bi šel na igrišče in rekel, da naj vsi nehajo igrati?

"Ne morem iti na igrišče in reči, naj nehajo igrati," je na novinarski konferenci povedal Federer, ki ni bil najbolj navdušen nad vprašanjem o onesnaženosti zraka v Melbournu. Kot vemo, so pred dnevi morali naši Dalili Jakupović pomagati z igrišča, potem ko je imela zaradi onesnaženega zraka hude težave z dihanjem.

Pogrešali podporo najboljših

V kvalifikacijah OP Avstralije, ki so bile prejšnji teden, smo videli kar nekaj dramatičnih trenutkov na igriščih. Mnogi igralci so imeli težave z dihanjem. Svetovne medije je obkrožil posnetek naše Dalile Jakupović, ki se je zaradi težav z dihanjem sesedla, pozneje pa morala dvoboj celo predati.

Nekateri nižje rangirani igralci so v tistih trenutkih pogrešali podporo najboljših. Nekateri so bili celo prepričani, da organizatorji zagotovo v takšnih pogojih na igrišče ne bi spustili igralcev, kot so Roger Federer, Rafael Nadal ali Novak Đoković.

Foto: Gulliver/Getty Images

Švicar je povedal, da je govoril z organizatorji in jim povedal, da bi morala komunikacija med igralci in organizatorji bolje potekati. "Mislim, da kaj več ne bi mogel narediti," je uvodoma povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ni bil navdušen nad to temo pogovora.

"Skrbimo drug za drugega. Povedal sem jim, da je komunikacija ključnega pomena za vse. Glede tega bi morali narediti več. Mislim, da ni bilo dovolj informacij," je dejal 38-letni Baselčan, ki med drugim meni, da so bili igralci glede onesnaženosti zraka zmedeni predvsem v torek in sredo.

"Kaj bi še lahko naredil? Lahko grem v pisarno in govorim z njimi. K njim sem šel v torek, ko je bilo slabo ozračje, prav tako v sredo ... Ali naj bi šel na igrišče in rekel, da naj vsi nehajo igrati? Lahko poskusim, ampak mislim, da to ne bi kaj dosti pomagalo," je še povedal eden najboljših teniških igralcev, ki se je v ponedeljek že prebil skozi prvi krog kvalifikacij. V uvodnem krogu je premagal Američana Steva Johnsona.

Vseeno ne smemo pozabiti, da je bil Roger Federer eden glavnih akterjev dobrodelnega dogodka v Melbournu, ko so nekateri najboljši igralci zbirali denar za požare v Avstraliji.

"Rekli so mi, da imajo tukaj prave strokovnjake, ki vsake štiri minute analizirajo in spremljajo zrak." Foto: Gulliver/Getty Images

Zrak naj bi analizirali vsake štiri minute

Organizatorji turnirja so tudi Rafaelu Nadalu zagotovili, da so vseskozi v stiku s strokovnjaki za zrak. Ti so dejali, da je 200 enot meja, da prekinejo dvoboje, medtem ko imajo nekateri športni dogodki, med njimi tudi olimpijske igre, merilo za prekinitev tekmovanj 300 enot.

Španca so očitno s temi podatki prepričali. "Rekli so mi, da imajo tukaj prave strokovnjake, ki vsake štiri minute analizirajo in spremljajo zrak. Resnično ne morem verjeti, da bi nam ta odbor želel slabo. To me je prepričalo, zato sem zdaj tukaj, da igram," je povedal trenutno prvi igralec sveta in 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.