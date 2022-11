Drugi dan finalnega teniškega turnirja v Torinu bosta na sporedu dva izjemno zanimiva dvoboja. V poldanskih urah se bosta udarila rojaka Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov, zvečer pa nas čaka še ena teniška poslastica. Loparja bosta prekrižala Stefanos Cicipas in Novak Đoković.

V ponedeljek na vrsto prihajajo igralci zelene skupine. Kar trije od štirih (Novak Đoković, Stefanos Cicipas in Daniil Medvedjev) so že zmagali na tem prestižnem turnirju, medtem ko Andrej Rubljov že tretjič igra na njem.

Danil Medvedjev je na finalnem turnirju najboljše osmerice zmagal leta 2020. Foto: Reuters

Medvedjev se veseli posebne energije

Daniil Medvedjev in Andrej Rubljov se že dobro poznata, saj sta igrala pet medsebojnih dvobojev na najvišji ravni. Boljši izkupiček ima prvi, ki je leto dni mlajšega rojaka premagal štirikrat, Rubljov pa je dobil le en dvoboj.

"Od prvega dvoboja imaš težke nasprotnike. Na tem turnirju je posebna energija in obožujem to. Upam, da bom pokazal svoj najboljši tenis. Počutim se samozavestno, a pred prvim dvobojem nikoli ne veš," je na medijskem dnevu za ATP povedal Medvedjev, trenutno peti igralec sveta.

Novak Đoković ima v Torinu tudi veliko navijačev. Foto: Guliverimage

Đoković brez dvoma pričakuje težek dvoboj

V večernem terminu (ob 21.00) bosta na osrednje igrišče stopila Stefanos Cicipas in Novak Đoković. Igralca sta do zdaj odigrala že 11 medsebojnih dvobojev, kar devet jih je dobil srbski zvezdnik. Nazadnje sta igrala pred kratkim v polfinalu mastersa v Parizu, kjer je po tesnem dvoboju zmagala Đoković.

Beograjčan je že petkrat slavil na turnirju najboljše osmerice in bi se ob morebitni letošnji zmagi lahko izenačil z rekorderjem Rogerjem Federerjem, ki je slavil šestkrat. "To bi bil popoln zaključek sezone. Zagotovo bi bila to češnja na torti, vendar sta do tja dolga pot in dolg teden," je pred dnevi razkril 35-letnik, ki se je dotaknil tudi svojega prvega nasprotnika v rdeči skupini.

"Z njim sem igral na zadnjih dveh turnirjih. V finalu v Astani in polfinalu v Parizu. Oba dvoboja sta bila tesna, sploh tisti v Parizu. Brez dvoma pričakujem težek dvoboj," je še povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Đoković na treningu v Torinu

Sunday 6th November: Djokovic faces Rune in the Paris final



Sunday 13th November: Djokovic & Rune practice at the #NittoATPFinals



👋 @DjokerNole @holgerrune2003 pic.twitter.com/d4grUU4W9T — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2022

Kakšen je format tekmovanja?

Predtekmovanje poteka v dveh skupinah (zelena in rdeča), v katerih so razporejeni po štirje igralci. V skupinah bodo igrali vsak z vsakim, kar pomeni, da vsakega igralca čakajo najmanj trije dvoboji. Najboljša dva iz vsake skupine se uvrstita v polfinale. Zmagovalca iz polfinala se bosta na koncu udarila za prestižno lovoriko.

Torino, finalni turnir (2. dan) 14.00 Daniil Medvedjev (Rus, 4) - Andrej Rubljov (Rus, 6) 21.00 Stefanos Cicipas (Grč, 2) - Novak Đoković (Srb, 7)