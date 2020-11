Nadal s pozivom k potrpežljivosti pred odločitvijo o začetku nove sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji odprtega prvenstva Avstralije so namreč ta teden igralcem sporočili, da so ugotovili dodatne težave z organizacijo prihodov pred prvim grand slamom sezone, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Direktor turnirja Craig Tilly je sicer želel, da bi igralci v Avstralijo začeli prihajati že decembra. S tem bi se po obvezni 14-dnevni karanteni lahko ob prelomu leta začeli pripravljalni turnirji pred načrtovanim začetkom OP Avstralije 18. januarja.

A takšen načrt ni po godu oblasti v avstralski zvezni državi Viktoriji, ki si želijo kasnejši prihod igralcev, saj je glavno mesto Melbourne šele pred nekaj tedni zaključilo več mesecev trajajočo karantensko zaprtje. Zaradi tega se med možnostmi omenja prestavitev OP Avstralije na termin v februarju ali celo marcu. Tilly je igralcem obljubil odločitev v kratkem tako o prihodih v Avstralijo kot terminih avstralskih turnirjev, je zapisala AFP.

Kdaj bo na sporedu OP Avstralije? Foto: Reuters

Preostane le potrpežljivost

Nadal za igralce v tem trenutku ne vidi druge možnosti od potrpežljivosti. Tudi sam zato ne želi ugibati o tem, ali se bo odpravil v Avstralijo. "Ne vem še, kakšna bo situacija ... zato moramo počakati, da vlada v Viktoriji pove svoje," je dejal po porazu v polfinalu zaključnega turnirja masters v Londonu v soboto.

Za nastop v finalu je od drugega igralca sveta bil boljši Rus Danil Medvedjev, ki se bo v današnjem finalu pomeril z Avstrijcem Dominicom Thiemom.

Na novinarski konferenci po dvoboju pa je Nadal odgovarjal tudi na novinarska vprašanja o začetku nove sezone. Novinarje je zanimalo, ali obstaja možnost, da bi zmagovalec 20 turnirjev za grand slam izpustil OP Avstralije, tako kot je v preteklem poletju preskočil OP ZDA. "Mislim, da smo trenutno lahko le potrpežljivi in sprejmemo situacijo takšno, kot je. Težka je za vse. Zato moramo biti prilagodljivi ... da lahko najdemo način za igranje čim več turnirjev v prihodnjem letu," je odgovoril 34-letni Španec.

Tako igralci kot organizatorji turnirjev so po njegovem v težkem položaju po vseh odpovedih, ki jih je v letošnjem letu povzročila svetovna pandemija. "Držimo pesti, da se bo s cepivom to lahko kmalu rešilo in se bomo lahko vrnili v normalno življenje v nekaj mesecih. Trenutno pa imamo drugačno situacijo," je dodal.

V letošnjem letu so zaradi pandemije odpadli številni teniški turnirji, najbolj odmeven med njimi Wimbledon. Ta se ni igral prvič od konca 2. svetovne vojne. OP Francije so bili organizatorji primorani prestaviti na termin konec septembra.

Preberite še: