Na turnir v Portorož prihaja ena največjih teniških zvezdnic

Zaradi hitrega izpada, v prvem krogu jo je premagala Francozinja Alize Cornet, je mlada teniška zvezdnica spremenila svoje načrte in se odločila za prihod v Slovenijo. Raducanu, ki je trenutno na 11. mestu lestvice WTA, bo že v četrtek prvič trenirala v Tenis Areni Portorož.

19-letna teniška igralka je lani na OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v tenisu. Lanski turnir je začela v kvalifikacijah, v finalu pa je nato premagala Kanadčanko Leylah Fernandez. S to zmago je postala prva Britanka z zmago na turnirjih za grand slam po letu 1977. Na celotnem turnirju ni izgubila niti enega niza.

Emma je z zmago na lanskem OP ZDA postala ena največjih zvezdnic ženskega tenisa, a v letošnji sezoni še ni navdušila s svojimi predstavami. Letos ni turnirjih ni zmagala več kot na dveh dvobojih zapored. Morda ji bo več uspelo v Portorožu.

Foto: Guliverimage

Ni se zavedala, kaj jo je doletelo

Po senzacionalni zmagi je mlada teniška igralka dejala, da bo še naprej trdo trenirala in poskušala nadaljevati v takšnem slogu. Danes priznava, da je bilo to veliko lažje reči, kot narediti. Pričakovanja javnosti so veliko večja in mediji jo spremljajo na vsakem koraku. "Takrat je bilo zelo enostavno to reči, ko se niti ne zavedaš, kaj te je doletelo. Takrat sem bila pod vplivom tistih dveh tednov. Od takrat se je zgodilo veliko stvari," je pred letošnjim OP ZDA povedala Raducanu.