Norvežan prvi polfinalist US Opna, bo po novem tudi št. 1 na svetu?

V uvodnem četrtfinalnem dvoboju OP ZDA je Norvežan Casper Ruud v treh nizih odpravil Italijana Mattea Berrettinija in se kot prvi prebil med najboljše štiri v New Yorku. V drugem četrtfinalnem dvoboju bosta obračunala Avstralec Nick Kyrgios in Rus Karen Kačanov, ki sta se pred dvema letoma sporekla na družbenih omrežjih.

Triindvajsetletnik iz Osla, letošnji finalist Rolanda Garrosa, je sijajno začel dvoboj in dobil 11 od prvih 13 iger. Nato se je zbral tudi Matteo Berrettini in znižal zaostanek v drugem nizu, do preobrata pa ni prišel.

V tretjem nizu je imel nekdanji polfinalist New Yorka (2019) takoj prednost odvzema servisa, vodil pa je tudi s 5:2. Casper Ruud se ni dal, v osmi igri je ubranil dve žogici za znižanje Italijana, v deveti izničil "break" ter nato prepričljivo dobil podaljšano igro.

"To je bil začetek, kot mi doslej v karieri še ni uspel. Vse mi je uspevalo, žogico sem zadeval točno tja, kamor sem si zamislil. Poleg tega je Matteo začel slabše kot ponavadi. Izkoristil sem svoje priložnosti, nato pa postal nekoliko nervozen ob koncu drugega niza," je po dvoboju dejal trenutno še sedmi igralec lestvice ATP.

Norvežan je na virtualni lestvici že drugi tenisač sveta. Foto: Reuters

"Vse skupaj je bilo že predobro. To je sicer v redu, a te lahko vse skupaj preveč ponese. Potem si misliš, da lahko hodiš po vodi, kar seveda ni mogoče," je slikovito razlagal Norvežan in dodal: "Moral sem se umiriti, na srečo sem s servisom rešil drugi niz, tretji pa je bil že tako zelo zahteven."

Ruud je na virtualni lestvici zdaj že drugi tenisač sveta za Špancem Rafaelom Nadalom. S prebojem v finale bi celo prehitel 22-kratnega zmagovalca turnirjev velike četverice in postal številka ena, če Nadalov rojak Carlos Alcaraz ne bi prišel do finala.

"Pred turnirjem sploh nisem vedel, da lahko postanem številka ena. To so mi tukaj povedali šele predstavniki ATP. Seveda so sanje vsakega mladeniča, da bi kdaj postal najboljši na lestvici," je še ta podatek pospremil Ruud.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Nickom Kyrgiosom in Karenom Kačanovim. Igralca sta se pred dvema letoma sporekla na družbenih omrežjih, zato bo imel dvoboj danes še dodaten naboj. Do zdaj sta odigrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je izenačen (1:1).