Afričanka piše zgodovino v New Yorku

Tunizijska teniška igralka Ons Jabeur je prva polfinalistka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je s 6:4, 7:6 (4) premagala Avstralko Ajlo Tomljanović. Dvoboj je trajal uro in 43 minut. Ameriško občinstvo bo še najbolj spremljalo mlado Coco Gauff, ki spada v širši krog favoritk za končno zmago.

Trenutno peta igralka lestvice WTA Ons Jabeur je letos že igrala v finalu Wimbledona, v ZDA pa pred tokratnim turnirjem ni nikoli nastopila v četrtem krogu. Naslednji korak naprej ob zgodovinskem nastopu za afriški tenis bo skušala narediti v polfinalu, ko se bo pomerila z zmagovalko obračuna v večernem sporedu med domačinko Coco Gauff in Francozinjo Caroline Garcia.

Ons Jabeur piše zgodovino v New Yorku. Foto: Reuters

Tunizijka je postala prva igralka afriškega porekla, ki se je uvrstila v polfinale turnirja v New Yorku. "Ajla igra odličen tenis, a pripravljena sem bila na fizično naporen obračun. Čustveno se je bilo težko zbrati po frustracijah, ko ne izkoristiš priložnosti za 'break' ali ko serviraš za zmago. Pohvale Ajli, saj mi je zelo otežila delo. Vseeno sem skušala dati vse od sebe, igrati svojo igro in upam, da bo to motiviralo še več afriških tenisačev in tenisačic, da bodo poprijeli za lopar," je po dvoboju v prvi izjavi dejala 28-letna Tunizijka.

Jabeurjeva je v tej sezoni vknjižila že 43. zmago, z nastopom najmanj v polfinalu pa se je virtualno zavihtela na drugo mesto lestvice. Tega je že zasedla 27. junija letos.

Ajla Tomljanović, rojena v Zagrebu, sicer pa hčerka nekdanjega hrvaškega rokometaša Ratka Tomljanovića, je priznala premoč Afričanki. Foto: Reuters

Šele 18-letna Američanka Coco Gauff bo v četrtfinalu igrala proti Francozinji Caroline Garcia, ki jo je v preteklosti premagala že dvakrat, nazadnje letos v Dohi. Coco se je do zdaj na OP ZDA prebila najdlje do tretjega kroga in ima lepe možnosti za uvrstitev v polfinale.

V sredo in v noči na četrtek bosta še preostala dva četrtfinalna obračuna v ženski konkurenci. Prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, se bo pomerila proti domačinki Jessici Pegula, Čehinja Karolina Pliškova pa bo igrala proti Belorusinji Arini Sabalenka.