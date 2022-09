Swiatek z mukami prvič v četrtfinale New Yorka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V osmini finala zadnjega grand slama v sezoni je Iga Swiatek, prva igralka sveta, izgubila prvi niz, nato pa le zaigrala bolje in proti Jule Niemeier preprečila veliko presenečenje. Prvi ženski dvoboj dneva je dobila Jessica Pegula.

Osma nosilka Jessica Pegula je v prvem ponedeljkovem dvoboju osmine finala na stadionu Arthurja Asha ni imela težav z 21. nosilko iz Češke Petro Kvitovo. Pegula, njena starša sta lastnika franšiz v ameriškem nogometu NFL in hokeju NHL Buffalo Bills in Buffalo Sabres, je dvakratno zmagovalko turnirja v Wimbledonu odpravila v 69 minutah s 6:3 in 6:2.

Osemindvajsetletna Američanka bo zaigrala v svojem prvem četrtfinalu na US Opnu, potem ko je letos že igrala in nato izgubila v četrtfinalih OP Avstralije in OP Francije.

Tudi Iga Swiatek, dvakratna zmagovalka Roland Garrosa, bo prvič zaigrala v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA. Poljakinja je imela v osmini finala proti nepostavljeni Nemki Jule Niemeier veliko težav, izgubila je uvodni niz.

Prva nosilka se je morala pošteno potruditi za mesto med najboljšo osmerico. Na stadionu Louisa Armstronga je v prvem nizu preživela kar nekaj živčnih minut. Nemka, 108. igralka sveta, je presenetljivo prvi igralki sveta vzela prvi niz s 6:2. Tudi v drugem nizu se je dobro upirala, a se je Poljakinja zbrala ter se izognila slovesu in po eni uri in šestih minutah dobila niz s 6:4. V tretjem pa je nato slavila povsem gladko s 6:0.

Swiatkova je postala prva Poljakinja, ki se je uvrstila v četrtfinale OP ZDA. "To je moj prvi četrtfinale v New Yorku, zato sem res ponosna na ta dosežek," je dejala Swiatekova, ki jo zdaj čaka Pegula.