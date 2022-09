"Dovolj sem imel tega, da puščam ljudi na cedilu"

Že vse od leta 2008 (Roger Federer) ni nihče ubranil naslova na odprtem teniškem prvenstvu ZDA in tudi letos ga ne bo. Lanski zmagovalec in prvi igralec jakostne lestvice Daniil Medvedjev je namreč v štirih nizih izgubil proti Nicku Kyrgiosu. Avstralec z izjemno močnim servisom je bil doslej bolj znan po neprimernih izpadih na turnirjih, saj ni znal nadzorovati svojih čustev. Pri 23 letih končno kaže ves svoj teniški talent.

Je bil to njegov najboljši dvoboj v karieri, so ga vprašali na novinarski konferenci. Sledil je zelo iskren odgovor, v katerem se je dotaknil težav, ki jih je imel sam s sabo v zadnjih letih. "Predvsem sem ponosen, kako sem se po vsem pobral. Psihološko sem bil v zelo težkem položaju. Bilo mi je prav grozljivo. Bil sem zelo sebičen. Občutek sem imel, da se počutim slabo, da ne želim več igrati. Potem pa sem se ozrl proti ljudem, ki so mi blizu, in videl, da sem jih pustil na cedilu. Tega nisem več želel."

"Prej sem bil tako depresiven. Smilil sem se sam sebi."

Nick Kyrgios Foto: Guliver Image "Poskušal sem se ozreti na svojo kariero. Občutek sem imel, da lahko še veliko dam v športu. In to je to. Začel sem trdo trenirati. Dvignil sem glavo, spravil sem se v formo, v boljšo formo," je še razlagal Kyrgios.

Več mirnosti in psihološke trdnosti je prišlo z boljšimi rezultati. Nedavno je osvojil Washington in igral v finalu Wimbledona. "Zmage gotovo pomagajo. Letos dobivam veliko dvobojev in motivacija je prava. Potem tudi lažje treniraš. Ko ti gre dobro, lažje zjutraj vstajaš. Predvsem pa sem imel dovolj tega, da puščam ljudi na cedilu. Tako sem se počutil. Čutim, da so zdaj ljudje okoli mene ponosni. Čutim pa tudi, da se ne govori več toliko slabih stvari o meni. Želel sem, da se ta zgodba obrne. To je to. Prej sem bil tako depresiven. Smilil sem se samemu sebi. To sem želel spremeniti."

Bolan zaradi ameriških klimatskih naprav

Daniil Medvedjev je igral z bolečim grlom. Zaradi ameriških klimatskih naprav. Foto: Guliver Image

Zanimivo, kakšen izgovor, da ni igral na najvišji ravni, je našel Medvedjev: "Res škoda, a počutil sem se malo bolnega. Mislim, v ZDA je tako, da vsakič zbolim, ker imajo povsod tako močne klimatske naprave. Malo sem čutil bolečino v grlu. Mislim, da fizično nisem bil povsem pravi. A to ne sme biti izgovor, saj je Nick igral res dobro. Premagal me je že v Montrealu, ko pa nisem bil bolan."