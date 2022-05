Na dan je prišlo, zakaj sta se razšla z Đokovićem

Novica, da sta se Marjan Vajda in Novak Đoković razšla, je v športnem svetu dvignila kar nekaj prahu. Čeprav sta oba akterja te zgodbe zatrjevala, da sta se razšla kot prijatelja, pa je slovaški trener zdaj vendarle razkril, zakaj sta se njuni poti ločili.

Marijan Vajda Foto: Guliverimage/Getty Images

Sprva se je govorilo, da je imel Vajda dovolj potovanj in da bi raje več časa preživel v krogu svoje družine. Marsikdo je dvignil obrv, potem ko je pred dnevi odjeknila novica, da je Vajda pod svoje okrilje vzel slovaškega teniškega igralca Alxesa Molcana, trenutno 47. igralca sveta. Vajda je zatem na novinarski konferenci razkril, da je bil Novak Đoković tisti, ki se je odločil, da ga ne potrebuje več v svoji ekipi.

"Novak in jaz sva se razšla prijateljsko. Nisem mu rekel za sodelovanje z Molcanom, ampak sem povedal Goranu (Ivaniševiću, op. p.), tako da Novak zagotovo ve," je uvodoma povedal Vajda in nato podrobneje obrazložil razloge za njun razhod.

Goran Ivanišević ostaja trener Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Đoković je izbral Gorana Ivaniševića

"Bilo je več razlogov. Dolgo časa sva bila skupaj in njegove odločitve so pokazale, da se želi osredotočiti le na turnirje za grand slam. In zaradi tega morda misli, da ne potrebuje toliko ljudi v ekipi. Želel je zmanjšati ekipo in ob sebi imeti le enega trenerja. Pravzaprav ne vem natanko, ker ga nisem nikoli vprašal, a predvidevam, da je ob analizi razporeda turnirjev spoznal, da mora zmanjšati ekipo. Izbral je Gorana Ivaniševića. Ni imelo smisla, da bi ga treniral le na turnirjih za grand slam, ker trener potrebuje dolgoročnejši načrt."

V Madridu in Rimu se bo še mučil, nato pa … "Morda se bo še malo mučil na turnirju v Madridu in Rimu, ampak mislim, da bo za Roland Garros pripravljen." Foto: Guliverimage

Pozneje je Slovak spregovoril o pripravljenosti zdaj že nekdanjega varovanca. Sam meni, da Đoković ni v formi predvsem zaradi tega, kar se je dogajalo na začetku sezone. Spomnimo, Srb ni smel igrati na OP Avstralije, ker ni bil cepljen. Prepoved igranja pa je imel tudi nekaterih drugih turnirjih.

"Nima dovolj dvobojev, zato zdaj gleda, kje vse lahko bi igral. Počasi postaja tisti stari, čeprav v finalu v Beogradu še ni bilo najbolje. Morda se bo še malo mučil na turnirju v Madridu in Rimu, ampak mislim, da bo za Roland Garros pripravljen," je še povedal Vajda.