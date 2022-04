Kako hudo je z Novakom Đokovićem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković je v nedeljo pred domačim občinstvom po treh nizih izgubil proti Andreju Rubljovu. Rus je v tretjem nizu prvemu igralcu sveta "zavezal kravato". Dvoboj se je končal z izidom 6:2, 6:7 (4), 6:0 . Đoković je bil v tretjem nizu videti povsem izčrpan in nebogljen. Nole je priznal, da se mu česa takšnega ni še nikoli dogajalo, morda na začetku kariere.

"Mislim, da je to povezano z neko boleznijo. Videti je, da je čas za okrevanje daljši, ko sem pričakoval. Do drugega niza sem se dobro počutil, vesel sem bil, da sem v drugem nizu dobil podaljšano igro. Po zdravniškem premoru sem mislil, da sem pripravljen za tretji niz, a sem imel goriva le za dve ali tri igre," je uvodoma po porazu za srbski medij B92 povedal Đoković.

Skrbi ga, ker takšnega občutka že leta ni imel

V prvi vrst je bilo Beograjčanu žal za navijače, ki so ga prišli spodbujati, a na koncu je moral Rusu priznati premoč. Ob njegovem slabem fizičnem stanju se je postavljajo vprašanje, kaj se dejansko dogaja z enim najboljših igralcev vseh časov.

"Ni covid, nekaj drugega je. Ne želim govoriti o podrobnostih. To že nekaj tednov vpliva na moje telo in metabolizem. Malo me srbi, ker imam takšen občutek na igrišču, ki ga nisem imel že leta. Treniram, delam stvari, ki jih vedno in veljam za nekoga, ki je na turneji v najboljši formi. Ni povezano s telesom. Nekaj vpliva a mene, ampak iz tedna v tedna bo bolje," je nekoliko v bolj optimističnem tonu razlagal 20-kratni zmagovalec turnirja za grand slam.

Razhod z dolgoletnim trenerjem je bil sporazumen

Na tribunah v Beogradu ga je spremljal danes že njegov nekdanji trener Marjan Vajda. Nekateri mediji so ugibali, da se Slovak in Đoković nista razšla v najboljših odnosih, saj naj se ne bi strinjala o cepljenju. In kaj je njunem razhodu povedal 34-letni športnik?

"Marjan je veliko potoval in se tega naveličal. Razšla sva se sporazumno. Veliko sva dosegla v tenisu," je še povedal Đoković, ki je razkril, da v prihodnosti v svoji ekipi ne načrtuje nobenih okrepitev. Glavno trenersko mesto je zdaj prevzel Goran Ivanišević.

Novak je bil eden prvih, ki je odkrito povedal, da se ne strinja s prepovedjo, ki so jo sprejeli organizatorji Wimbledona. Britanci so prejšnji teden sprejeli sklep, da ruski in beloruski teniški igralci ne bodo smeli igrati na letošnjem turnirju v Wimbledonu.

"V vojni je veliko več trpljenja, kot samo izgubite pravico do tekmovanja. Življenje je pomembnejše od vsega. Če govorimo o športu, bo zaradi te odločitve trpelo veliko športnikov. Nižje kot si uvrščen, bolj bodo trpeli. Ni važno ali je to združenja ATP ali PTPA, ampak ob tem lahko daš le izjavo. Odločajo vlade in lokalne zveze. Ne moreš veliko storiti glede tega. Ne morem se strinjati s takšno odločitvijo."