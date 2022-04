Đoković brez lovorike v Beogradu, Rus mu je zavezal kravato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriintridesetletni zvezdnik Novak Đoković je tako kot na prejšnjih treh obračunih na domačem turnirju začel zaspano in izgubil prvi niz. Vnovič se je vrnil v drugem in tokrat proti osmemu igralcu lestvice ATP po podaljšani igri izsilil odločilni niz. V njem pa proti pričakovanjem ni imel možnosti proti Andreju Rubljovu, ki je na poti do 11. naslova v karieri tekmecu zavezal kravato.

Za Rubljova je bil to sicer 16. finale, od tega tretji letos. Pred Beogradom je slavil februarja v Marseillu in Dubaju. Štiriindvajsetletni Rus je v drugem medsebojnem obračunu prvič ugnal Đokovića.

Novak Đoković je v rojstnem mestu odigral kar štiri dvoboje, ki so se zavlekli v tri nize. Foto: Reuters

''Žal mi je, da se je tako končalo. Opravičujem se vsem, da niso videli bolj izenačenega boja v tretjem nizu. To je šport, individualen. Če pride do okvare motorja, bo težko tekel, zlasti na takšni ravni. Čestitam Andreju za zmago. Srbija te ima rada, si velik človek. Prosim te, da se prihodnje leto vrneš in braniš lovoriko,'' je po porazu v srbski prestolnici dejal prvi igralec sveta.

Đoković po 124. nastopu v finalu ostaja pri 86 turnirskih zmagah. Letos je prvič igral v finalu, potem ko je v Monte Carlu izpadel v drugem krogu, v Dubaju pa v četrtfinalu. Na prvem grand slamu na OP Avstralije ni igral, ker mu je tamkajšnja vlada zavrnila vizo, na obeh mastersih v Indian Wellsu in Miamiju pa ni smel igrati, ker ni cepljen proti novemu koronavirusu.