Prva igralka sveta osvojila turnir v Stuttgartu

To je bil že sedmi naslov za mlado Poljakinjo, nekdanjo zmagovalko Rolanda Garrosa. V tej sezoni je zabeležila že četrto turnirsko zmago po Dohi, Indian Wellsu in Miamiju. Doslej je osemkrat igrala v finalu in le enkrat izgubila, in sicer proti Mariborčanki Poloni Hercog v Luganu pred tremi leti ob premiernem nastopu na zadnji stopnički turnirjev na najvišji ravni.

Impresiven je predvsem podatek, da je 20-letnica v letu 2022 dobila vse tri največje turnirje serije WTA 1000, vključno s finalom v Stuttgartu (WTA 500) pa je izgubila vsega 15 iger v osmih nizih.

Za Belorusinjo, sicer četrto igralko lestvice WTA ,je bil to 16. finale, zabeležila pa je šesti poraz. Vseeno je po težavah v tej sezoni predvsem z začetnim servisom povezala nekaj lepih zmag.