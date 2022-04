Španski najstnik osvojil Barcelono in šel po stopinjah Nadala

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Barceloni z denarnim skladom 2.661.825 evrov. V finalu je 18-letni Alcaraz ugnal 12 let starejšega Pabla Carrena Busto (19. na lestvici ATP) in v četrtem finalu osvojil še četrti naslov.

Španca Carlos Alcaraz in Pablo Carreno Busta sta morala danes na igrišče dvakrat. V polfinalu je izkušenejši Španec po uri in 40 minutah s 6:3 in 6:4 ugnal Argentinca Diega Schwartzmana, medtem ko je Alcaraz za zmago s 6:7 (4), 7:6 (4), 6:4 nad Avstralcem Alexom De Minaurom porabil kar tri ure in 39 minut.

Finale je bil precej krajši, saj je Alcaraz v obeh nizih prevladoval, četudi je danes na igrišču preživel dve uri dlje. Carreno Busta je po 11. finalu ostal pri šestih lovorikah, medtem ko Alcaraz doslej finala sploh še ni izgubil. Dobil je tudi vse prejšnje tri, od tega tudi na mastersu v Miamiju na začetku meseca.

V španskem finalu je krajšo potegnil 30-letni Pablo Carreno Busta. Foto: Reuters

Z doseženim v Barceloni bo mladi Španec postal prvi teniški igralec po Rafaelu Nadalu, ki se je pri 18 letih prebil med najboljšo deseterico na lestvici ATP. V ponedeljek bo Alcaraz napredoval na deveto mesto.

Izid polfinale:

Pablo Carreno-Busta (Špa/8) - Diego Schwartzman (Arg/6) 6:3, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/5) - Alex De Minaur (Avs/10) 6:7 (4), 7:6 (4), 6:4.