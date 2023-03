Medvedjev prvi finalist turnirja v Miamiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti igralec s svetovne računalniške lestvice Danil Medvedjev iz Rusije je prvi finalist turnirja ATP 1000 v Miamiju. V polfinalu je bil boljši od rojaka Karena Hačanova z 2:1 nizih, v finalu pa ga čaka zmagovalec dvoboja med prvim igralcem sveta Carlosom Alcarazem iz Španije in Italijanom Jannikom Sinnerjem.

Medvedjev bo prvič v karieri igral v finalu Miamija, hkrati pa bo to njegov drugi finale na turnirjih serije masters v 2023. V nedeljo ob 19. uri bo imel priložnost za četrti naslov letos po zmagah v Rotterdamu, Dohi in Dubaju ter devetnajstega v karieri.

Za Hačanova je bil to tretji polfinale na velikih turnirjih v zadnje pol leta. Tudi na prejšnjih dveh, US Open 2022 in odprtem prvenstvu Avstralije, je bil prekratek za finale.

V Miamiju nastopajo tudi dekleta. Prva finalistka je Kazahstanka Jelena Ribakina, v drugem polfinalu pa se bosta merili Čehinja Petra Kvitova in Romunka Sorana Cirstea.

Miami, ATP 1000 (9.320.000 evrov): Polfinale:

Danil Medvedjev (Rus/) - Karen Hačanov (Rus/14) 7:6 (5), 3:6, 6:3.

Preberite še: