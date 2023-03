V Wimbledonu nameravajo Rusom in Belorusom dovoliti igrati

Iz All England Lawn Tennis Cluba (AELTC), ki pripravlja teniški turnir za veliki slam v Wimbledonu, so danes sporočili, da nameravajo pod določenimi pogoji dovoliti nastop na sveti travi v času od 3. do 16. junija tudi igralkam in igralcem iz Rusije in Belorusije, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Nameravamo dovoliti udeležbo ruskih in beloruskih igralcev pod pogojem, da tekmujejo kot nevtralni športniki in da izpolnjujejo zahteve," napovedujejo organizatorji največjega turnirja na travi.

Igralkam in igralcem iz omenjenih dveh držav bo "prepovedano izražati podporo ruski invaziji na Ukrajino". Prav tako ne bodo smeli na turnirju sodelovati igralci, ki bodo za sodelovanje na turnirju prejeli "finančno pomoč iz Rusije ali Belorusije, vključno s sponzorstvom podjetij, ki jih upravljata ali nadzirata ti dve državi".

Še naprej obsojajo nezakonito invazijo

"Še naprej v celoti obsojamo rusko nezakonito invazijo in naša iskrena podpora ostaja z ljudmi v Ukrajini. To je bila neverjetno težka odločitev, ki je nismo sprejeli zlahka ali brez velikega premisleka do tistih, na katere bo to vplivalo," je za spletno stran Wimbledona dejal predsednik All England Cluba Ian Hewitt.

"Menimo, da so glede na vse dejavnike to najprimernejši dogovori za letošnje prvenstvo. Hvaležni smo za podporo vlade, ko smo skupaj z našimi kolegi in teniškimi organi upravljali to zapleteno zadevo in se dogovorili o pogojih, za katere menimo, da so izvedljivi. Če se okoliščine bistveno spremenijo od zdaj do začetka prvenstva, bomo razmislili in se ustrezno odzvali," je še dodal Hewitt.

Lani je na sveti travi slavil Novak Đoković. Foto: Reuters

Lani so morali plačati visoko kazen

Ruski in beloruski igralci lani kot del vladnih sankcij niso smeli igrati na britanskih travnatih turnirjih. Zaradi tega je tamkajšnja zveza prejela visoke denarne kazni od ATP in WTA, medtem ko so za nastope v Wimbledonu vsem tekmovalcem odvzeli točke za obe lestvici.

"Nekateri vodstveni organi v tenisu so se močno in zelo razočarano odzvali na lansko stališče All England Cluba in britanske teniške zveze LTA s posledicami, ki bi, če bi se nadaljevale, škodovale interesom igralcev, navijačev, prvenstva in britanskega tenisa," so v zvezi s tem zapisali na spletni strani Wimbledona.

V moški posamični konkurenci je lani na sveti travi slavil Srb Novak Đoković, pri ženskah pa Jelena Ribakina, Rusinja, ki nastopa za Kazahstan.